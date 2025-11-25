Burkina-Ouverture-Foire-Livre

La FILO 2025 s’ouvre sous le signe de la souveraineté intellectuelle

Ouagadougou, 25 nov. 2025 (AIB) – Placée sous le thème « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale », la 18ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) a été officiellement lancée ce mardi par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Représentant le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Chef du gouvernement a indiqué que cette édition, qui coïncide avec le 25ᵉ anniversaire de la biennale, constitue un moment de fierté nationale et d’espérance collective.

Pour lui, le thème retenu s’inscrit au cœur de la dynamique engagée pour bâtir un Burkina Faso souverain, digne, enraciné dans ses valeurs et ouvert sur le monde, rappelant qu’il ne peut y avoir de souveraineté véritable sans souveraineté intellectuelle et culturelle.

« Face à l’obscurantisme, à la guerre menée contre notre culture et nos valeurs, nous avons choisi la résistance, la dignité et la souveraineté. La bataille pour notre survie ne se joue pas seulement sur le champ militaire, elle se mène aussi dans les esprits et les consciences », a déclaré le Premier ministre, affirmant avoir foi en la capacité du livre comme « arme pacifique et puissante ».

Pour sa part, le ministre en charge de la Culture, Gilbert Ouédraogo, a souligné que la tenue de cette édition à la Bibliothèque nationale revêt une forte portée symbolique, cette institution incarnant l’ambition de doter le pays d’une infrastructure moderne dédiée à la mémoire et au savoir.

Selon lui, la FILO 2025 innove par le renforcement et la diversification des distinctions, la pleine intégration des langues nationales dans les ateliers et activités, ainsi que la création du Grand Prix FILO de l’Intégration de la Confédération des États du Sahel (AES), en plus de l’organisation d’un colloque international.

Le ministre a souhaité que cette 18ᵉ édition, marquant un quart de siècle d’engagement, soit un moment d’unité, de lumière et de renouveau, et qu’elle inspire la jeunesse à lire, à écrire, à rêver et à construire.

