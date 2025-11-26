Burkina-Bassitenga-Hommage-Haut-Commissaire

Bassitenga : Les forces vives célèbrent le départ à la retraite d’un haut-commissaire proche de ses administrés

Ziniaré, 25 nov. 2025 (AIB) – Les forces vives de la province de Bassitenga ont rendu mardi un vibrant hommage au haut-commissaire Sahabani Zeba, admis à faire valoir ses droits à la retraite, au cours d’une cérémonie organisée dans la salle des fêtes de la mairie de Ziniaré. Après 36 ans de service public, l’administrateur civil a reçu témoignages et marques de reconnaissance pour son engagement constant aux côtés des populations.

Tour à tour, jeunes, organisations de la société civile, personnes âgées, autorités coutumières et administratives ont salué la disponibilité et l’écoute qui ont marqué le passage de M. Zeba à la tête de la province.

« Vous nous avez accompagnés dans nos initiatives, encouragés dans nos projets et ouvert des portes qui nous ont permis d’être plus engagés », a déclaré Bruno Sawadogo, représentant de la jeunesse, soulignant l’attention particulière que le haut-commissaire portait aux préoccupations communautaires.

Au nom des OSC, Halilou Bouda a évoqué un responsable « cher aux associations de Bassitenga », avant d’ajouter avec émotion : « Les mots me manquent pour qualifier une telle personne… si je continue, je risque de verser des larmes ».

De son côté, le gouverneur de la région Oubri, Sy Assetou Barry/Traoré, présidente de la cérémonie, a salué « un collaborateur loyal et sincère, toujours soucieux de servir avec intégrité et professionnalisme ».

Visiblement ému par les nombreuses marques d’attention, le haut-commissaire Sahabani Zeba a exprimé sa gratitude envers les populations.

« Je ne m’attendais pas à un tel scénario. J’ai été agréablement surpris de constater que nos actes sont observés et appréciés. Je n’ai pas vraiment les mots pour traduire ma satisfaction », a-t-il confié.

Il a ajouté qu’il quitte ses fonctions, mais garde Bassitenga dans son cœur, cette province à laquelle il a donné sa «jeunesse et ma vieillesse» après y avoir servi dix ans et huit mois.

Entré dans la Fonction publique le 3 avril 1989, M. Zeba a successivement occupé des postes de préfet dans deux départements avant d’être appelé à diriger la province de Bassitenga.

La cérémonie, empreinte de reconnaissance, a été ponctuée de remises symboliques de cadeaux et de séances photos, témoignant de l’attachement des populations à un commis de l’État respecté, accessible et apprécié

Agence d’information du Burkina

LC/yos