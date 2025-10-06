BURKINA-SANTE-LANCEMENT-OCTOBRE-ROSE-SENSIBILISATION

Burkina/Octobre rose : Actions Solidaires lance une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein

Ouagadougou, 06 oct. 2025 (AIB)- La deuxième vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Komsilga, Esther Kini/Paré, a présidé, samedi à Sabtoana, le lancement des activités d’Octobre rose de l’Association Actions Solidaires (2A.S), consacrées à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein, afin d’informer les femmes sur les risques de la maladie et de promouvoir le dépistage précoce.

« Le mois d’octobre, consacré à la lutte contre le cancer du sein, constitue un moment de mobilisation et d’espoir pour toutes les femmes », a déclaré la deuxième vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Komsilga, Esther Kini/Paré.

Elle a rappelé que cette maladie, longtemps entourée de silence et de stigmatisation, doit être considérée comme une question de santé publique nécessitant l’implication de tous.

Placée sous le thème « Importance de la sensibilisation et du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein », la campagne ambitionne de lever les tabous autour du sujet et d’encourager une action collective.

Mme Kini a souligné que le retard du diagnostic demeure la principale cause de mortalité liée à la maladie au Burkina Faso, avant d’appeler les femmes à se faire dépister régulièrement et les hommes à soutenir leurs proches dans cette démarche.

La marraine de la cérémonie, Blandine Bouda, présidente des dolotières du Burkina, a salué l’initiative de 2A.S et exhorté les participantes à s’approprier le message de prévention.

Le parrain, Mathias Nikiema, a, pour sa part, invité les hommes à accompagner leurs épouses et sœurs, rappelant que « quand la femme est malade, c’est toute la famille qui souffre ».

La présidente de l’association, Clémentine Minoungou/Nacoulma, sage-femme au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo, a partagé son expérience personnelle de survivante du cancer du sein détecté en 2022.

Elle a expliqué que c’est ce vécu qui l’a motivée à s’engager dans la sensibilisation afin que les patientes comprennent que le cancer se guérit lorsqu’il est pris à temps.

« Si je peux aujourd’hui organiser cette campagne, c’est parce que j’ai été dépistée très tôt et bien prise en charge », a-t-elle témoigné.

Pour cette édition, l’innovation majeure consiste à aller vers les femmes dans les concessions et hameaux de culture grâce à une clinique mobile, pour toucher un plus grand nombre.

Mme Minoungou, a par ailleurs plaidé pour la multiplication des campagnes de dépistage tout au long de l’année et non seulement en octobre.

Les activités d’Octobre rose menées par Actions Solidaires se poursuivent durant tout le mois, avec une clôture prévue le 1er novembre 2025, marquée par une séance de fitness et un lancer symbolique de ballons.

Trois panels portant sur les facteurs de risque du cancer du sein, les techniques de dépistage et les objectifs de la prévention ont été animés par des spécialistes de santé.

L’activité a également été marquée par des témoignages émouvants de femmes ayant surmonté la maladie.

Selon les statistiques de 2022, le Burkina Faso a enregistré 26 352 cas de cancer du sein, dont 11 000 décès liés à cette pathologie.

Agence d’information du Burkina

