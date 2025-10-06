FOOT-BFA-SPORT-FBF-AG-CAF

Assemblée générale CAF : le président de la Fédération burkinabè de football intègre la FIFA

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)-Le président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo a intégré la Fédération internationale de football association (FIFA) lors de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) tenue lundi à Kinshasa (RD Congo), a-t-on appris de l’instance dirigeante du football burkinabè.

« L’on retiendra de la 47e Assemblée générale de la CAF tenue aujourd’hui à Kinshasa que le président Oumarou Sawadogo est désormais membre de la Commission Stade et Sécurité de la FIFA », a annoncé le service de communication de la FBF.

La faîtière du football burkinabè a été doublement honorée puisque le conseiller du président de Ousmane Boly a, lui aussi intégré « la Commission Développement de la FIFA ».

Agence d’information du Burkina

as/ata