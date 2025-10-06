BURKINA –CIVISME–SALUBRITÉ

Koulsé/JEPPC 2 : Les organisations à base communautaire à l’assaut de l’insalubrité

Kaya, 4 oct. 2025 (AIB) – La Direction régionale de la santé des Koulsé a organisé, le samedi 4 octobre 2025, une journée de salubrité qui a permis aux organisations à base communautaire (OBC) de Kaya de rendre la cour de ladite direction propre.

À l’appel du directeur régional de la santé (DRS) des Koulsé, les OBC ont pris d’assaut le domaine de la direction pour le débarrasser des herbes et des ordures. Armés de dabas, de râteaux et de coupe-coupe, les participants ont désherbé et nettoyé les lieux, rendant ce cadre de travail plus sain et agréable.

Selon Idrissa Saré, chef du service de la promotion de la santé de la DRS, cette activité s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Elle vise, entre autres, à encourager le civisme et la propreté à travers la mobilisation des populations pour l’assainissement des lieux publics.

Pour lui, la forte mobilisation des OBC traduit leur engagement envers la patrie et leur détermination à lutter contre l’insalubrité.

Agence d’Information du Burkina

