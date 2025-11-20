FOOT-BFA-ITA-SPORT-MONDIAL-FIFA-U17-QATAR2025

1/4 finale Italie # Burkina: « nous allons mettre notre plan de jeu pour empêcher l’Italie de jouer » (coach Barro)

Doha, 20 nov. 2024 (AIB)-L’entraineur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré jeudi à Doha au Qatar qu’il mettra un plan de jeu contre la Squadra Azura U17 d’Italie pour l’empêcher de dérouler vendredi, face à ses poulains en quart de finale de la coupe du monde de leur catégorie Qatar 2025.

« C’est le match le plus important du tournoi pour nous demain parce que c’est un cap qu’il faut franchir pour accéder aux demi-finales et nous en sommes conscients. Nous avons travaillé près de trois jours sur ça et nous continuons à le faire. Dès ce soir nous aurons des certitudes et nous allons mettre notre plan de jeu en place pour empêcher cette équipe de jouer et continuer à mettre l’accent sur ce que nous savons faire pour arriver à les surplanter », a déclaré l’entraîneur des Etalons U17, Oscar Barro à la séance d’entraînement du jour au terrain annexe du stade Al Thummama de Doha.

Selon lui, pour jouer contre la Squadra Azura d’Italie U17, équipe d’un grand pays de football, il faut se préparer en conséquence: « c’est un autre style de jeu, différent de la République Tchèque, différent de l’Allemagne. Ça veut dire que tout de suite il faut s’adapter ».

Le gardien de but burkinabè Rahim Ouattara et les siens promettent respecter les consignes de l’entraîneur pour que la qualification pour les demi-finales soit une réalité. « Ce qui fait notre force, c’est la solidarité, l’engagement et l’union du groupe. C’est comme une famille. Je donnerai le meilleur de moi-même pour qu’on puisse ramener la coupe à la maison », a insisté le dernier rempart des Etalons U17.

Pour le défenseur central Issouf Dabo « on sait que c’est un match difficile mais on va le prendre comme les autres matchs. On ne va pas sous-estimer l’équipe. On connait leurs points faibles et on va attaquer direct. On garde la tête haute ».

Retour de Loukman Tapsoba, Ibrahim Zallé et Ousmane Ouédraogo dans l’écurie

L’attaquant burkinabè Loukman Achraf Tapsoba et le milieu offensif de l’équipe sont de retour de suspension à la satisfaction de l’entraîneur Oscar Barro. « Pour ces deux retours c’est vraiment une bonne chose pour nous. Cela va nous permettre d’avoir une assise plus solide que contre l’Ouganda. On est arrivé à battre l’Ouganda avec beaucoup de difficulté à cause de ces deux absences », se réjoui-t-il.

Le latéral droit de l’équipe Ousmane Ouédraogo sorti sur blessure contre l’Ouganda, a repris l’entraînement ce soir avec le groupe. « Nous allons voir d’ici la fin de l’entraînement, s’il n’a pas de douleur. Sinon il sera au top pour le match. Il nous a dit qu’il a de très bonnes sensations », a confirmé le coach Oscar Barro.

Le match Italie Burkina Faso se joue demain vendredi 21 novembre à Aspire Zone de Doha à partir de 13h30, heure de Ouagadougou et 16h30 de Doha.

Agence d’information du Burkina

