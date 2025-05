Burkina/ Terrorisme/ Victimes

Zoundwéogo : des ateliers-théâtre pour apaiser les traumatismes liés à l’insécurité

Manga, 10 mai 2025 (AIB)- L’Institut de recherche théâtrale du Burkina (IRTB) a organisé, samedi, à Gogo, dans la province du Zoundwéogo, une activité théâtrale dénommée spectacle thérapeutique « waa-manegba » pour contribuer à apaiser les traumatismes des personnes déplacées affectées par le terrorisme.

« Le théâtre de l’apaisement est un concept particulier de théâtre qui fusionne les savoir-faire artistiques et psychologiques pour offrir des outils d’apaisement des traumatismes des populations affectées par le terrorisme », a déclaré le directeur de l’Institut de recherche théâtrale du Burkina (IRTB), Paul Zoungrana.

M. Zoungrana s’exprimait, samedi, dans l’enceinte de la mairie de Gogo (province du Zoundwéogo) qui a accueilli les différents ateliers-théâtres.

Dénommé théâtre « waa-manegba » par la vingtaine de femmes déplacées internes qui constituent les membres de la troupe, l’activité a regroupé plusieurs représentations scéniques dont le théâtre, les contes, les chants, les danses, la création de spectacles et les exercices de respiration et de régulation du stress.

Elle a permis également aux participants, essentiellement composés de personnes déplacées, d’interagir avec les actrices de la troupe « waa manegba ». Pour le directeur de l’IRTB, ce trait de caractère fait du théâtre ‘’de l’apaisement ’’ une activité particulière qui va au-delà des simples pièces jouées pour divertir. « Les spectateurs viennent participer, se dévoiler et s’apaiser », a-t-il dit.

Selon les termes de l’actrice Odile Zemtogo, membre de la troupe « waa-manegba », le théâtre thérapeutique est une initiative « salutaire et salvatrice ».

Pour les membres de sa troupe, dit-elle, les effets ont été positifs. « Je peux dire qu’aujourd’hui, grâce à cette activité, nous avons recouvré la santé mentale parce que nous ne sommes plus stressés comme avant », a-t-elle soutenu.

« C’est une très bonne initiative qu’il y ait des activités du genre pour consoler et remonter le moral des personnes affectées par le terrorisme », a insisté, également, l’artiste-auteur malien Faly Traoré, en stage de formation sur le concept du théâtre thérapeutique au Burkina Faso.

Divers partenaires comme les ministères en charge de la Culture et de l’Action humanitaire, ainsi que la coopération de Monaco au Burkina et Bioforce à travers le Fonds initiative Sahel soutiennent l’IRTB dans la mise en œuvre de son projet théâtre ‘’de l’apaisement ’’, a confié Paul Zoungrana.

Ces appuis, selon lui, ont permis, outre les aspects artistiques et psychologiques développés pour soigner les blessures psychiques, d’accompagner également plusieurs femmes déplacées internes par des formations et des renforcements de capacité en entreprenariat, en développement personnel et en gestion de micro-entreprises ainsi que la création d’Activités génératrices de revenu (AGR) à savoir la fabrication de savon liquide et la création d’œuvres artisanales de perlage comme les sacs, les colliers, les bracelets et les porte-clés.

Pour la campagne théâtrale ‘’de l’apaisement’’ en cours, l’IRTB et la troupe « waa manegba » comptent soigner, entre 1 000 et 1 500 personnes affectées par le terrorisme à travers plusieurs localités du Centre-sud, selon M. Zoungrana.

Mais l’ambition, a-t-il poursuivi, est d’étendre l’activité à d’autres régions pour peu que le projet qui vise le bien-être des personnes déplacées et de l’ensemble de la population du Burkina Faso, en général, bénéficie davantage de soutien.

Agence d’information du Burkina

MZ/ak