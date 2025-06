Burkina/Sécurité : Les contrôles documentaires et sécuritaires se font au pied des véhicules (communiqué)

Ouagadougou, 23 juin 2025 (AIB) – Le ministre de la Sécurité a dénoncé, lundi, des comportements improductifs et préjudiciables aux populations, adoptés par certains éléments des forces de sécurité lors des contrôles sur les grands axes routiers. Il a rappelé que lesdits contrôles, qu’ils soient documentaires ou sécuritaires, doivent se faire « au pied des véhicules ».

« Le constat fait état de ce que certains agents de sécurité outrepassent leurs missions de contrôle et abusent de leur autorité. Ces comportements tous azimuts portent préjudice aux populations et ont surtout un effet improductif sur les rapports entre les forces de sécurité et les citoyens », souligne le communiqué.

Le ministre a dénoncé ces attitudes, propices à la corruption et à des pratiques assimilées, qui constituent des actes répréhensibles prévus par le Code pénal. Il a invité les populations victimes ou témoins de tels agissements à les signaler avec précision aux autorités compétentes, notamment à la Coordination nationale de contrôle des forces de police (CONACFP), via le numéro vert : 1020.

« Tous les types de contrôle (documentaire et sécuritaire) se font au pied des véhicules », a insisté le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

Le premier responsable de la sécurité s’est toutefois félicité de l’engagement et de la détermination des forces de sécurité à protéger les populations et leurs biens.

