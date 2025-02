BURKINA- SIG- PLATEFORME DIGITALE

Burkina : Le Service d’information du gouvernement dispose désormais d’une application mobile

Ouagadougou, 14 fév. 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Communication Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a lancé vendredi, l’application « SIG BURKINA » pour donner un meilleur accès aux informations diffusées par le Service d’information du gouvernement (SIG).Le Service d’information du Burkina (SIG) vient proposer à ses internautes une application mobile dénommée SIG BURKINA pour répondre à leur besoin d’information.

Pour le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Albert OUEDRAOGO, la mise en place de SIG BURKINA est une opportunité qui permet au public d’avoir accès à une source d’informations fiables, dans un contexte de guerre où le narratif sur l’Alliance des Etats du Sahel tend à déconstruire à coup de mensonges et de désinformations, les acquis engrangés par la lutte des peuples pour l’indépendance véritable et la liberté.

« Désormais vous pouvez vérifier si un communiqué ou une information émanant du gouvernement est authentique ou relève du fake. Il suffira d’un clic sur l’application SIG BURKINA et vous serez rassuré », a-t-il indiqué.Selon le Coordonnateur du SIG Jéremie Sié Coulibaly, à travers le lancement de cette plateforme android et son déploiement, le SIG est convaincu de pouvoir toucher un public plus large et de mieux concourir ainsi à la réalisation de l’obligation de redevabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des populations.

« L’application SIG BURKINA répondra au besoin d’informations des populations par la mise à disposition d’éléments de contenus, justes et crédibles avec une nouvelle éthique de la gouvernance conformément à la vision du chef de l’Etat et à l’action gouvernementale sur le devoir de vérité vis-à-vis des populations », a-t-il précisé.Les travaux de conception de SIG BURKINA ont débuté en août 2024 et depuis le 02 janvier 2025 l’application est disponible sur playstore.

Ce projet a été entièrement réalisé par des développeurs burkinabè en collaboration avec une équipe du SIG. Agence d’information du Burkina

BO / ata