Burkina : La visite officielle du président siéra-léonais et le lancement des activités de l’institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro font la Une des Journaux burkinabè

Ouagadougou, 17 sept. 2025(AIB)-Les Journaux de ce mercredi 17 septembre affichent à la Une la visite du président Sierra-Léonais, Julius Maada Bio, au palais de Koulouba et le lancement des activités de l’institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA), par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le quotidien d’Etat Sidwaya titre à sa Une : « Julius Maada Bio réaffirme le soutien de son pays au Burkina ».

Le journal précise que, Le président t du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, a eu un tête-à-tête, mardi Septembre 2025, avec son homologue siérra-léonais, Dr Julius Maada Bio, en visite d’amitié et de travail dans notre pays

Ce tête-à-tête, « entre les deux chefs d’Etat est suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations. Plusieurs sujets sont abordés, notamment la coopération bilatérale entre les deux pays, les questions d’unité régionale et de relations internationales. Cette deuxième visite dans le pays des Hommes intègres traduit l’excellence des relations entre les deux pays » a affirmé le quotidien de tous les Burkinabè.

Quant au journal privé le Pays, cette visite du président sierra-léonais est de réitérer le soutien de la siérra-Léone au Burkina Faso dans la situation sécuritaire qu’il traverse depuis des années. « Ma visite est un geste de solidarité pour montrer au président et au peuple burkinabè qu’ils ne sont pas seuls. Nous ferons de tout notre possible pour que la paix revienne dans ce pays », a déclaré le Président siérra-Léonais.

Pour le doyen des quotidiens privés L’observateur Paalga, cette visite est également la nécessité de préserver l’unité de la famille ouest-africaine.

Une actualité aussi commentée par les journaux est le lancement des activités de l’institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro (IEMS-TA), de ce mardi 16 septembre 2025 à ouagadougou par le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence des membres du gouvernement et de la hiérarchie militaire.

Le journal d’Etat, Sidwaya titre « Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro, le Premier Ministre lance les activités. Selon le chef de l’exécutif burkinabè, cet institut s’inscrit dans le prolongement de l’héritage de Tiéfo Amoro et rappelle à chaque génération que la défense de la mère patrie est un devoir sacré.

L’Observateur Paalga quant à lui, affirme que l’institut a pour devise « Penser la guerre, Préparer la paix » et mentionne que le Premier Ministre a salué un moment historique pour nos forces armées nationales, avec une volonté de rupture d’un pays résolument tourné vers la souveraineté et les solutions endogène.

Le journal privé le Pays, lui confirme que l’opérationnalisation de cette structure est une étape majeure pour les forces armées nationales, appelées à renforcer leur autonomie en matière de formation.

