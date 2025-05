Burkina-Foire-Semence-Lancement

Burkina : Le ministre Zerbo lance la 16e édition de la foire aux semences améliorées

Ouagadougou, 30 mai 2025 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè représenté par son ministre d’Etat en charge de l’Administration du territoire, Emile Zerbo, a lancé vendredi à Ouagadougu, la 16e édition de la foire de semences aux variétés améliorées de plantes.

Cette foire vise à promouvoir l’utilisation de variétés améliorées de la plante pour accroitre la production agricole en vue d’une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Elle est prévue du 30 mai au 2 juin 2025 à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA).

Selon le premier ministre, son gouvernement accorde une attention particulière à la recherche agricole et à l’innovation afin de trouver les solutions aux problèmes de l’agriculture.

Il a jouté que la mise en place de cette initiative vise à booster l’adoption des technologies générées par la recherche, notamment les semences de variétés améliorées.

Cette année, la réflexion est portée sur la : « Contribution des résultats de recherche à la promotion de l’entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire nutritionnelle au Burkina Faso », un thème qui, selon le gouvernement, interpelle l’INERA à développer des initiatives afin d’accroître ses capacités de production de semences.

Il a appelé les producteurs à se procurer les variétés à haut rendement proposées par les chercheurs burkinabè pour la mise en œuvre de l’offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le ministre en charge de la recherche, Pr Adjima Thiombiano, les semences proposées par l’INERA sont certifiées au plan scientifique et permettent d’assurer des rendements très important allant jusqu’à 40%.

« Cette foire de semences permet de mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité à même de lutter contre les ennemies de la culture contre les insectes ravageurs, les aléas climatiques, la pauvreté des champs », a ajouté le professeur Thiombiano.

La 16e édition de la foire de semences aux variétés améliorées de plantes est coparrainée le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, celui en charge l’Administration territoriale, Emile Zerbo et le ministre de l’Environnement, Roger Barro.

Cette année, la foire connait la participation d’acteurs venus du Tchad, du Congo et les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) que sont le Mali et le Niger et le Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

YOS/dnk/ata