BURKINA-NAHOURI-ASSAINISSEMENT-LANCEMENT

Nahouri : La commune de Pô lance sa semaine communale d’assainissement

Pô, 29 mai 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a lancé, ce mercredi 28 mai 2025 à Pô, la semaine communale d’assainissement. Pendant une semaine, la ville de Pô sera débarrassée de ses déchets solides.

La place Némaro de Pô a servi de cadre, ce mercredi 28 mai 2025, pour le lancement officiel de la cinquième édition de la semaine communale d’assainissement.

Pendant une semaine, les populations sont invitées à rendre leur cadre de vie propre et agréable.

« Des séances de sensibilisation seront organisées dans les secteurs et le village de Dakola afin que les populations s’approprient cette valeur d’écocitoyenneté », a indiqué le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda.

Cette première journée a connu la participation des pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Pô, qui se sont mobilisés pour curer les caniveaux dans la ville de Pô.

Une initiative saluée par le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda.

A la fin d’une première journée pleine d’engagement patriotique, le PDS, a salué la mobilisation constante de la population dans ses différentes composantes et a exhorté tous les acteurs à s’impliquer pleinement afin de faire de cette semaine un véritable levier pour une commune plus propre et vivable.

La commune a bénéficié de l’accompagnement du projet d’amélioration de la gouvernance de l’assainissement solide dans 19 villes de taille moyenne du Burkina Faso (PAGAS 19).

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo