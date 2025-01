Burkina : Le ministre Dingara parle des réformes éducatives avec les encadreurs pédagogiques

Houndé, 15 janv. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a échangé, lundi 13 janvier 2025, à Houndé, avec les encadreurs pédagogiques de la province du Tuy sur la mise en œuvre des réformes éducatives lancées à la rentrée scolaire 2024-2025.

Dans le cadre de ces réformes, le ministre a discuté avec les encadreurs pédagogiques pour faire le point sur leur mise en œuvre et renforcer l’engagement des acteurs au niveau provincial.

Selon le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Tuy, Ladji Ouattara, les innovations comprennent l’ouverture d’un nouveau Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP), l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans 13 écoles, l’introduction de l’enseignement de l’anglais dans 17 écoles, l’initiation des élèves aux métiers dans 7 écoles, ainsi que la création de jardins et de champs scolaires dans 49 écoles.

Ces données ont été collectées en décembre 2024. M. Ouattara a également assuré que l’enseignement de la morale et de l’éducation civique est effectif dans toutes les écoles de la province du Tuy.

Le ministre Dingara a souligné que les plus hautes autorités du pays sont engagées dans un processus de changement de mentalité et de conduite.

« Pendant 60 ans, nous avons été modelés, et aujourd’hui, l’objectif est de reprendre notre développement en nous basant sur nos principes endogènes », a-t-il expliqué.

Il a précisé que les réformes visent à revoir la manière de former les enfants et à leur inculquer de bonnes pratiques et conduites.

Il a souligné que l’ouverture des CEEP est une priorité de l’État, car l’avenir des enfants dépend de ce que nous leur enseignons.

Dans ce changement de mentalité, M. Dingara a invité les enseignants à initier les enfants aux métiers de leur milieu de vie. « Dans notre système, nous pensons que vous, encadreurs, dont la mission est de former l’enseignant en classe pour qu’il soit performant, êtes le socle et le canal par lequel ces réformes réussiront », a-t-il déclaré.

Les échanges ont été marqués par des partages d’expériences et de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des innovations.

Les encadreurs pédagogiques ont également soulevé des préoccupations auxquelles le ministre et sa délégation ont apporté des réponses. Ils ont, par ailleurs, salué les innovations et exprimé leur adhésion aux réformes éducatives.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata