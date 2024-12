Burkina : Le ministère de l’Économie reconnaît les efforts de 287 personnes physiques et morales

Ouagadougou, 14 décembre 2024 (AIB) – Le ministère en charge de l’Économie et des Finances a décerné, hier vendredi, 287 médailles à ses collaborateurs ainsi qu’à des partenaires d’autres structures, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement de l’économie burkinabè.

Ces distinctions honorifiques ont été attribuées à 287 personnes physiques et morales, réparties comme suit : 38 dans l’Ordre de l’Étalon, 67 dans l’Ordre du Mérite burkinabè, 147 dans l’Ordre du Mérite de l’Économie et des Finances, et 35 à la Médaille d’Honneur des Douanes. Ces distinctions récompensent les services rendus à la Nation burkinabè.

La cérémonie, empreinte de solennité, avait pour objectif de saluer le mérite des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail, leur conscience professionnelle et leur sens élevé du service public dans les domaines de l’économie, des finances, de la comptabilité et de la fiscalité.

« Cette décoration symbolise la gratitude de toute une nation envers ses dignes filles et fils qui, avec abnégation et passion, œuvrent chaque jour pour écrire les plus belles pages de notre histoire collective », a déclaré le ministre en charge de l’Économie, Aboubacar Nacanabo.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata