Burkina : Le gouvernement lance officiellement des travaux d’assainissement de trois régions d’un montant d’environ 33 milliards FCFA à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso (AIB) – Le gouvernement a lancé officiellement samedi à Bobo-Dioulasso, la ville économique du pays, un Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) des régions des Hauts-Bassins, du Centre-Nord et du Nord, d’environ 33 milliards FCFA pour un délai d’exécution de 12 mois en vue de faciliter le drainage des eaux pluviales et améliorer les conditions de vie des populations.

« Bobo-Dioulasso est au centre de nos priorités en matière d’investissements infrastructurels afin de donner à cette ville tous ses attributs de capitale économique et culturels de notre pays », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon lui, le Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) d’environ 33 milliards de FCFA, d’un délai d’exécution d’un an concerne les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya.

Le chef du gouvernement s’exprimait samedi à Bolibana au secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso, au cours d’une cérémonie officiellement de lancement des travaux construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans trois régions du Burkina que sont celles des Hauts-Bassins, du Centre-Nord et du Nord.

M. Ouédraogo a précisé que ce projet d’assainissement a été financé par l’Etat burkinabè et son partenaire financier qu’est la Banque mondiale pour améliorer les conditions des populations.

Il a par ailleurs rappelé que selon l’Institut national de la statistique et de démographie (INSD), le taux d’urbanisation est estimé à 22 % en 2006, 25 % en 2012 et pourrait atteindre 35 % à l’horizon 2035.

De son avis, une ville comme Bobo-Dioulasso connaît la même dynamique avec une population estimée à 904 920 habitants en 2019 contre 490 OOO en 2006 et représentant 16,9% de la population urbaine du pays.

« L’étalement urbain qui en résulte a presque doublé en moins de 20 ans pour cette ville », a-t-il soutenu.

Le Premier responsable du gouvernement a également noté que cette urbanisation est faite le plus souvent, sans une planification et un investissement préalable, en matière d’assainissement, toute chose qui a pour conséquence un étalement incontrôlé des villes.

A l’écouter, ce projet vise, entre autres, à réaliser dans la ville de Bobo-Dioulasso,15 234 m de collecteurs en béton armé,1559 m de collecteurs en maçonnerie de moellons ou granite, 3 482m de caniveaux, 14 250 m linéaires d’éclairage public solaire.

Le patron de l’exécutif burkinabè a rappelé la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la ville de Sya le 9 juin 2024 provoquant des inondations avec d’importants dégâts matériels dans les studios de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et au camp Ouézzin Coulibaly.

Jean Emmanuel Ouédraogo a saisi l’opportunité pour saluer l’engagement et l’investissement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dans la mobilisation du financement et la mise en œuvre des activités du PMDUVS.

Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina, Hamoud Abdel Wedoud Kamil a indiqué que le PMDUVS veut améliorer la mobilité et l’accès des populations et des personnes déplacées internes (PDI) aux services de base et infrastructures économiques résilientes aux climats dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya.

«Les canaux d’assainissement qui seront réalisés contribueront à la résilience de la ville de Sya aux effets du changement climatique, notamment les inondations dans les zones à risques », a-t-il renchéri.

Il a souligné que son institution ne ménagera aucun effort pour soutenir le Burkina Faso dans ses initiatives de développement.

Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina a aussi salué le dynamisme et la qualité du partenariat qui existe entre le Burkina Faso et la Banque mondiale.

A la fin de cérémonie, le ministre des Infrastructures a remis 9 tonnes de vivres aux personnes affectées par les travaux de construction d’ouvrages d’assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Agence d’information du Burkina

NO/DNK