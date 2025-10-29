Burkina-Douane-Collaboration-Forces-Intérieures

Burkina : Le directeur général des douanes salue la collaboration efficace avec les forces de sécurité intérieure contre les trafics illicites

Ouagadougou, 29 oct. 2025 (AIB) – Le Directeur général (DG) de la douane, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué mardi à Ouagadougou, au cours d’une visite de courtoisie au ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, l’excellente collaboration entre la Direction générale des Douanes (DGD) et les autres forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les trafics illicites et les menaces transfrontalières.

Cette rencontre, marquée par un esprit de collaboration et de confiance mutuelle, a permis d’échanger sur des sujets d’intérêt commun, notamment la mise en œuvre du règlement 14 et le renforcement de la coopération entre la douane et les structures du ministère en charge de la sécurité pour une meilleure sécurisation du territoire, indique les services de communication de la douane.

Le directeur général des douanes a témoigné sa satisfaction quant à l’application effective du règlement 14, dont les résultats enregistrés traduisent un regain de performance pour l’administration des douanes. Il a également salué l’excellente collaboration entre la Direction générale des douanes (DGD) et les autres forces de sécurité intérieure, véritable levier dans la lutte contre les trafics illicites et les menaces transfrontalières.

Le ministre en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, a exprimé sa reconnaissance à la douane burkinabè pour son engagement constant aux côtés des forces de défense et de sécurité.

Il a adressé ses félicitations et ses hommages aux agents engagés sur le terrain, tout en présentant ses condoléances aux familles des disparus. Le ministre a, par ailleurs, salué l’initiative de la DGD d’ouvrir les bureaux des douanes sept jours sur sept, ainsi que les efforts remarquables en matière de communication institutionnelle.

Reconnaissant que l’application du règlement 14 n’a pas été un long fleuve tranquille, M. Sana a souligné les progrès enregistrés grâce à l’accompagnement de toutes les parties prenantes, jusqu’à l’adhésion de certains pays voisins tels que le Bénin, le Togo et plus récemment le Ghana. Ces avancées ont eu des impacts positifs sur la sécurité humaine, les infrastructures et les recettes douanières, tout en dynamisant le transport routier.

Le ministre en charge de la sécurité a encouragé la douane à poursuivre ses efforts, notamment dans la synergie avec les autres corps de contrôle. Il a salué la collaboration exemplaire entre les “Gabelles” et l’association du personnel féminin de la Police nationale, avant d’adresser ses félicitations et encouragements à l’ensemble des agents de l’administration des douanes pour la poursuite des missions régaliennes confiées.

Agence d’information du Burkina

Source: SCRP-DGD( Douane)