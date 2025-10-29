Burkina-Consommer-local-MEFP-2025

Ouagadougou : le ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective encourage la consommation « made in Burkina »

Ouagadougou, 29 octobre 2025 (AIB)-Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective a célébré ce mercredi, dans ses locaux, le mois du « Consommer local », une initiative portée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour valoriser les produits nationaux et renforcer la souveraineté économique.

Présidée par le ministre Dr Aboubacar Nacanabo, la cérémonie a connu la présence du ministre en charge de l’Environnement ainsi que de celui de l’Agriculture, invités d’honneur de l’événement.

Selon le ministre Nacanabo, consommer local est un acte patriotique fort qui contribue à la création de richesses.

« Consommer local, c’est croire en nous-mêmes. C’est faire confiance à nos mains, à nos terres, à notre créativité et refuser de rester spectateurs dans un monde où d’autres décident pour nous », a-t-il déclaré.

Les participants ont visité les différents stands d’exposition installés pour l’occasion afin de découvrir la diversité des produits issus du savoir-faire national.

« Je suis venue visiter les stands et j’ai acheté des tomates produites par SOFATO. Les prix sont accessibles pour le consommateur moyen burkinabè », a confié Pascaline Kongo, visiteuse.

Pour le ministre de l’Environnement, Roger Baro, cette initiative du ministère de l’Économie est « noble » et encourage un changement durable des habitudes de consommation.

En marge de cette rencontre, les deux invités d’honneur ont reçu des présents des mains des premiers responsables du ministère.

La cérémonie a également été marquée par une montée des couleurs nationales, témoignant de l’attachement des agents du ministère aux valeurs patriotiques.

