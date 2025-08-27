Burkina-Est-Tapoa-barrage-Réouverture-Pêche

Tapoa : La pêche reprend ses droits dans le village de Tapoa barrage

Diapaga ,25 août 2025 (AIB)-La pêche a repris ses droits dans le village de Tapoa barrage à quelques encablures de Diapaga sur la nationale 19, dans l’axe Kantchari-Diapaga.

Tapoa barrage est bien connu pour ses activités de pêche artisanale. Près de deux semaines après le retour des populations qui avaient été déguerpies par des hommes sans foi, ni loi, l’ambiance aujourd’hui hui, y est toujours, et la vie reprend tout doucement grâce au travail titanesque des vaillants combattants.

Chaque jour, Louise Ouoba, une dame qui est dans l’activité de la pêche, débarque du poisson frais à Diapaga. Pour elle, la réouverture du campement de pêche est une bouffée d’oxygène. Depuis la réouverture, le village retrouve son effervescence.

Depuis le retour des pêcheurs le 17 août 2025 l’activité bat son plein. Sur les berges du barrage de ce lac, on retrouve une grande variété de poissons (Tilapias, mamelus, silures, anguilles, sardines et capitaines).

« Pour le moment, raconte Amsetou Tankoano, il y’ a du poisson mais la clientèle est rare à cause du manque d’argent. Cependant les coûts sont abordables, le kilo se vend entre 1500f et 2000f selon la variété. Certains souhaitent l’ouverture d’un comptoir à Diapaga ».

Dans le village, c’est l’effervescence pêcheurs et clients, tous se réjouissent de pouvoir reprendre leurs activités.

La fraîcheur, la qualité et les prix abordables attirent les fonctionnaires de Diapaga qui avaient maille à s’acheter la viande si rare mais également très chère à cause de la rareté des animaux. Dialinli Tankoano rencontré par l’AIB sur le site, reconnaît que s’offrir la viande à Diapaga était un luxe que tout le monde, ne pouvait se payer.

A Tapoa barrage, ce n’est pas seulement la pêche. Poumon économique de la province, il abrite un périmètre irrigué de 180 ha, permettant de cultiver des légumes en toute saison.

Aujourd’hui le village est structuré et encadré par les FDS et les VDP qui veillent à la bonne marche des activités dans le village.

« Depuis le retour des populations dans ce campement de pêche, nous veillons nuits et jours pour s’assurer de la sécurité des hommes et des biens sur le site », a dit un élément de la sécurité.

Il faut noter que c’est depuis le 28 mars 2025 que ces hommes avaient été déguerpis par des terroristes. Leur retour a été rendu possible grâce aux vaillants combattants qui reconnaissent que les activités menées sur le site sont un véritable gagne-pain pour ces populations qui étaient dans le besoin.

Agence d’information du Burkina

lkb/as/ata