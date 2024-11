Burkina: Le capitaine Traoré exhorte ses concitoyens à faire corps avec l’Armée pour la souveraineté

Ouagadougou, 1er nov. 2024(AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exhorté vendredi, les populations à faire corps avec l’Armée pour parachever la lutte contre le terrorisme, pour la souveraineté et l’indépendance réelle.

Agence d’information du Burkina

« En ce jour marquant le 64e anniversaire de création des Forces Armées Nationales, je rends hommage aux devanciers qui, avec détermination, ont bâti cette noble institution.

Je salue la bravoure, le courage et le sacrifice des Forces Armées Nationales, des Forces de sécurité intérieure ainsi que des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) dans la lutte que nous menons contre l’hydre terroriste.

Puisse cette commémoration renforcer à jamais la loyauté, l’engagement et la détermination des Forces combattantes à libérer notre pays et surtout susciter en chaque citoyen, le patriotisme et une adhésion totale à la défense de la Patrie.

J’exhorte nos braves populations à faire corps avec l’Armée pour parachever cette lutte contre les forces du mal et pour la souveraineté et l’indépendance réelle du Burkina Faso. »

Le président du Faso sur X.