Burkina : L’armée appelle la jeunesse à faire du musée militaire un espace de mémoire

Ouagadougou, 26 oct. 2025 (AIB) – L’armée burkinabè a invité samedi l’Association Lèbduub-Lagumtaaba et, par ricochet, la jeunesse à participer activement à la vie du Musée militaire et à en faire un lieu de mémoire et d’apprentissage.

Dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation, l’Association Lèbduub-Lagumtaaba des Jeunesses du Burkina (ALLJB), appuyée par ses partenaires, a organisé une journée de salubrité suivie d’une visite guidée du Musée de l’Armée.

« Ce musée est le vôtre. Faites-en un espace de mémoire et d’apprentissage collectif », a indiqué le représentant du responsable du Musée de l’Armée nationale.

L’activité a été présidée par le PDS de l’arrondissement n°2, Jonas Sawadogo, et parrainée par Sa Majesté le Naaba Guigmpolé, représenté pour la circonstance.

Avec l’appui des immergés et de quelques membres du personnel du Musée de l’Armée, les participants ont procédé au désherbage, au nettoyage et au ramassage des déchets à l’aide de tricycles, avant de bénéficier d’une visite guidée des lieux de mémoire de l’armée.

Le représentant du parrain a, à son tour, salué l’esprit patriotique de l’initiative, tout comme le PDS de l’arrondissement n°2, Jonas Sawadogo, qui a encouragé les jeunes commerçants à maintenir leur engagement citoyen.

Le président de l’ALLJB, Sawadogo Ismaël, a exprimé sa gratitude envers les partenaires et les participants : « C’est un plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd’hui. Bonjour aux immergés ! Ce que nous faisons ici, c’est un acte patriotique, comme le recommande notre président, le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il affirmé.

Cette action citoyenne a pu voir le jour grâce à l’appui de Crois Banque, de l’Institut Supérieur de Technologie (IST), des immergés, ainsi que de l’ensemble des partenaires de l’Association Lèbduub-Lagumtaaba des Jeunesses du Burkina (ALLJB).

Agence d’information du Burkina

YOS/ata