Koulsé-Namentenga-Boulsa-Remise-Kits-d’installation

Boulsa: 40 apprenants en teinture, tissage et confection de grillage reçoivent des kits d’installation

Boulsa, le 24 octobre 2025 (AIB)-Le haut-commissaire Adama Conseiga a présidé, ce 24 octobre 2025, la cérémonie de remise de kits à quarante apprenants en tissage, teinture et confection de grillage, pour leur installation après une année de formation.

Tout en se réjouissant des efforts consentis par les différents partenaires, le haut-commissaire a félicité les bénéficiaires et leurs formateurs.

Il a également remercié l’Association Noodé Nooté (A2N) pour ses importants investissements. Au nom de leurs promotionnaires, Sidnooma Ouiménga et Yacouba Bandé ont remercié l’A2N et ont pris l’engagement d’être comme une « tache d’huile » au sein de leurs communautés.

Quinze garçons ont bénéficié de kits complets indispensables pour la confection de grillages, et vingt-cinq jeunes filles ont reçu des lots complets pour la teinture et le tissage.

Selon le chef de service des opérations, Nikièma Maxime, représentant le directeur exécutif de l’A2N, ce projet de formation professionnelle, soutenu par le Conseil danois pour les réfugiés, est mis en œuvre dans deux communes de la région, à savoir Boulsa et Yalgo.

Il vise le renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat. La première série de remises de kits avait concerné les apprenants en maintenance d’ouvrages hydrauliques.

Au nom des bénéficiaires, Sidnooma Ouiménga et Yacouba Bandé ont vivement remercié leurs encadreurs ainsi que l’A2N. Ils ont promis de travailler à encourager leurs partenaires et à susciter de l’engouement autour de leurs activités.

Le haut-commissaire a salué l’A2N pour ses initiatives qui s’inscrivent en droite ligne de l’appel du Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, à promouvoir l’expertise locale. Il a invité les bénéficiaires à se constituer en société coopérative afin d’être plus rentables sur le marché des affaires.

Agence d’information du Burkina

Jean-Baptiste DAMIBA