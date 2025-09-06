Burkina-Lancement-Hebdomadaire-Immobilier

Burkina : Lancement d’un nouvel hebdomadaire ‘’Le Journal de l’Immobilier’’ pour offrir aux acteurs du domaine des informations fiables

Ouagadougou, 6 septembre 2025 (AIB) – Le nouvel hebdomadaire ‘’Le Journal de l’Immobilier’’, lancé samedi à Ouagadougou, veut offrir aux acteurs du domaine, aux particuliers et aux institutions, un cadre fiable où l’information foncière est traitée avec rigueur, transparence et professionnalisme, a annoncé le directeur de publication Daouda Kiemdé.

« A travers ce journal, nous voulons offrir aux acteurs de l’immobilier, aux particuliers et institutions, un cadre fiable où l’information foncière et immobilière est traitée avec rigueur, transparence et professionnalisme », a indiqué le directeur de publication Daouda Kiemdé.

M. Kiemdé s’exprimait samedi à Ouagadougou, au lancement de l’hebdomadaire ‘’Le Journal de l’immobilier’’.

Il se veut une plateforme d’information, d’analyse et de réflexion autour de l’immobilier et du foncier au Burkina Faso, a-t-il ajouté.

Face à une urbanisation rapide et à une demande croissante en logements, le marché immobilier burkinabè est souvent confronté à des problèmes de spéculation, de conflits de propriété et de désinformation, déplore le directeur de publication.

Alors, a-t-il souligné, cette plateforme se positionne comme une solution en fournissant des analyses de marché, des conseils pratiques et un éclairage sur le cadre légal, souvent mal compris.

Pour atteindre ces objectifs, Le Journal l’Immobilier, se donne pour missions, entre autres, de promouvoir la transparence et lutter contre la corruption à travers des enquêtes, des reportages et offre une plateforme pour dénoncer les pratiques abusives.

Il veut également éduquer et sensibiliser le citoyen sur les droits fonciers, les lois en vigueur et les procédures d’achats et location sécurisées.

L’hebdomadaire veut enfin faciliter les investissements en fournissant des données fiables et des analyses de marché pour attirer des investissements locaux et étrangers.

Le Journal de l’Immobilier est disponible à la fois en version papier hebdomadaire et sur une plateforme digitale interactive via l’adresse mail journaldelimmobilierbf@gmail.com.

Agence d’information du Burkina

DNK/zo-ata