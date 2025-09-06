Burkina-Ganzourgou-Arts-Plastiques-Initiation-Peinture

Ganzourgou : Quatorze enfants initiés à la peinture grâce au projet « Utile pinceau » à Zorgho

Zorgho, 4 sept. 2025, (AIB) – Quatorze enfants âgés de 6 à 15 ans ont reçu, le jeudi 4 septembre 2025 à Zorgho, leurs attestations de participation à la fin d’une formation de 7 jours en peinture organisée dans le cadre du projet « Utile pinceau ». Ce fut au cours d’une cérémonie tenue au secteur 6 de Zorgho, en présence d’autorités administratives, de partenaires et de parents d’élèves.

L’initiative est du directeur de l’entreprise « Wenamdao service », Augustin Kaboré, enseignant du primaire et peintre autodidacte, avec l’appui de la Fondation Hirondelle. Pendant une semaine, les participants ont appris à dessiner et à peindre sur tableau, sur feuilles et sur divers supports.

Selon M. Kaboré, l’atelier a été un espace d’éveil, de créativité et de transmission de valeurs. « Chaque œuvre peinte par les enfants est une histoire, une émotion et un message », a-t-il indiqué. Selon lui, certains pourront poursuivre dans ce métier à travers des stages. Il a félicité les apprenants pour leur assiduité et remercié les parents pour leur confiance. Il a également remercié les autorités locales et les partenaires pour leur soutien.

Le secrétaire général de la province, Harouna Karambiri, représentant le haut-commissaire, a salué l’initiative qui selon lui, permet de détecter et d’encadrer de futurs talents en arts plastiques. Partageant la citation du peintre Eugène Delacroix : « L’art ce n’est pas la représentation d’une belle chose mais la belle représentation d’une chose », il a souhaité que l’initiative se poursuive, avec plus d’apprenants et une durée prolongée.

Pour sa part, le directeur de la radio Laafi de Zorgho, Albert Tarpaga, a jugé le projet « innovant », car il offre aux enfants l’occasion d’apprendre un métier et de s’exprimer.

Une participante, Séfoura Souli, comme beaucoup d’autres apprenants, a témoigné avoir appris à dessiner des scènes de la vie courante, comme une vieille femme portant une charge, ou encore un canari coiffé d’une calebasse. Elle a promis de continuer la pratique pour s’améliorer.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata