Tapoa : L’ école privée Blessing accueille gratuitement des enfants de VDP tombés

Diapaga, 5 sept. 2025- L’école privée Blessing de Diapaga a ouvert gratuitement ses portes à tous les enfants des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés dans leur mission de sécurisation du territoire burkinabè, a appris l’AIB de la fondatrice de l’école, Nana Couldiati.

Selon la fondatrice de l’école, la prise en charge gratuite des orphelins des combattants «est une autre corde qu’elle ajoute à son arc car depuis 2013,son association «TinToodiba» accompagne des veuves à travers des activités génératrices de revenus.

«Aujourd’hui, 300 veuves bénéficient de cet accompagnement et près 700 dont la première promotion est en terminale dans des lycées et collèges du Burkina, ont été parrainés.

Pour Nana Couldiati, c’est de la responsabilité de tous les Burkinabè de prendre soins de ces enfants-là, parce que leurs parents sont morts pour la patrie.

«On ne peut parler de patriotisme, sans s ‘occuper de ces enfants dont les parents ont donné leur vie pour la patrie», a indiqué la fondatrice d’école, ajoutant que ce geste est sa contribution à l’épanouissement et à la formation des bénéficiaires.

«Nous avons le devoir de les aider à grandir sans sentir la perte de leurs parents, leur donner l’espoir que demain sera meilleur», a confié Mme Couldiati.

«Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à lui seul ne peut tout faire, nous devons nous engager à le soutenir», a-t-elle invité.

L’école qui est ouverte à tous les orphelins sans distinction a été créée en 2015. Elle compte six classes, deux magasins, un forage équipé de château,7 enseignants ,un gardien, des cantinières, du mobilier et du matériel didactique le tout supporté par la fondatrice Nana Couldiati .

A cela s’ajoute les tenues et kits scolaires les salaires du personnel enseignant et les agents d’appui. Face à la demande croissante, la fondatrice souhaiterait un accompagnement surtout pour la prise en charge des enseignants.

Le directeur de l’école, Lompo Amiyabidi dresse un bilan satisfaisant et souhaite l’ouverture du collège privé Blessing pour le bonheur des populations.

Pour lui, ce geste patriotique de la fondatrice de l’école mérite une mention spéciale des plus hautes autorités car le travail qu’elle abat seule est noble et honorable.

La gratuité de la scolarité au profit des enfants de VDP tombés sur le champ d’honneur est une épine de moins aux pieds des bénéficiaires et mérite que d’autres fils de la Tapoa emboîtent les pas de la Fondatrice Nana Couldiati.

Agence d ‘ information du Burkina

