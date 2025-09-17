BURKINA-SOUROU-EDUCATION-RESILIENCE-RECONNAISSANCE

Sourou/Éducation: Une professeure du lycée provincial félicitée par le président du Faso pour sa résilience dans la province

Tougan, 17 sept. 2025 (AIB)-La professeure certifiée des lycées et collèges, Mominata Modré, a présenté le vendredi 12 septembre 2025, sa lettre de félicitations et d’encouragement du Président du Faso au premier responsable en charge de l’Enseignement secondaire de la province, Joseph Karambiri.

La professeure certifiée des lycées et collèges, Mominata Modré, option anglais, en service au lycée provincial de Tougan dans l’ex- région de la Boucle du Mouhoun depuis 2010, soit 15 ans, a été félicitée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour ses qualités et performances professionnelles, en dépit des conditions de travail difficiles et de contraintes sécuritaires et humanitaires dans la province du Sourou.

Elle a présenté son prix le vendredi 12 septembre 2025 au directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sourou, Joseph Karambiri.

Le prix est composé d’une moto de marque Sirius, un ordinateur portable et une lettre de félicitations et d’encouragement signée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour la lauréate, cette récompense est une invite à mieux faire dans le domaine de l’éducation.

« Je suis animée d’un sentiment de joie et de fierté. C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix du président du Faso. C’est également un devoir pour moi de venir le présenter au directeur provincial et avoir ses conseils avisés, car quand tu reçois un tel prix, tu dois mieux faire pour mériter la confiance de ceux qui te l’ont offert », a affirmé Mominata Modré.

Elle a également remercié l’ensemble de ses collègues, les proviseurs et les acteurs avec lesquels elle a collaboré et collabore toujours dans l’établissement et souhaité le retour total de la sécurité dans la province.

Pour dame Modré, ce prix est le fruit d’un effort collectif de tous ces acteurs.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de le formation professionnelle et technique du Sourou, Joseph Karambiri a félicité la professeure certifiée des lycées et collèges pour son prix et loué son expérience et sa résilience.

Il l’a invitée à être davantage un modèle dans la province afin d’inspirer l’ensemble des enseignants pour plus de résultats.

Après le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Mominata Modré a également présenté son prix à l’administration du lycée provincial de Tougan et à l’ex-proviseur dudit lycée, Abdoulaye Touze Zina.

Agence d’information du Burkina

