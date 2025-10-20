Burkina/Komondjari : Une journée sportive et de loisirs pour raffermir la cohésion sociale à Gayéri

Gayéri, 18 oct. 2025 (AIB) – La direction provinciale des Sports et des Loisirs de la Komondjari a organisé le samedi 18 octobre 2025 à Gayéri, une compétition sportive et de loisirs, placée sous le signe du renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble entre les populations de la province.

Selon le Directeur provincial, Mathias Kaboré, cette activité s’inscrit dans les missions assignées à sa direction par le ministère en charge des Sports et des Loisirs. Elle vise à offrir un cadre de détente, de divertissement et de fraternité à la population résiliente de la Komondjari.

« Au-delà du sport, c’est un moment de communion et de rapprochement entre les différentes composantes sociales de notre province », a-t-il précisé.

Présent à la cérémonie, le Haut-Commissaire de la province, Valentin Gnanou, a salué l’initiative de la Direction provincial et a adressé ses félicitations au comité d’organisation, aux Forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à toutes les bonnes volontés ayant contribué à la réussite de l’événement.

Deux matchs de football ont constitué le clou de la journée. L’équipe FC Catholique de Gayéri s’est imposée face à l’équipe Boualihamou de la même localité, dans une ambiance conviviale marquée par la ferveur populaire.

Cette journée sportive et récréative a permis de consolider davantage la cohésion sociale et de promouvoir le vivre-ensemble dans la Komondjari.

