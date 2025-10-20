Bam : Les communautés de Guibaré se mobilisent pour offrir un logement décent à leur préfet

Kongoussi, 19 oct. 2025 ( AIB) – Les populations du département de Guibaré ont lancé ce samedi à Guibaré, une initiative communautaire visant à doter leur préfecture d’un logement moderne. La cérémonie officielle de pose de la première pierre de la résidence du préfet a été présidée par le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, qui a procédé au lancement des travaux.

Le projet est porté par le préfet Président de la délégation spéciale (PDS) de Guibaré, Kiswindsida Benjamin Ouédraogo qui a émis l’idée lors d’une conférence publique en mars dernier dans le cadre de la première quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025.

Pour lui, l’actuel logement, construit en banco depuis 1989, est vétuste et inadapté. « Nous avons invité les populations à se mobiliser pour qu’ensemble nous puissions réaliser le logement et ne pas tout attendre de l’État central. Notre message a été entendu et un comité a été mis en place. Les différentes contributions nous ont permis de pouvoir commencer les travaux. Ce matin même, nous avons reçu du ciment», a-t-il expliqué.

Le projet, dont le coût est estimé à 18 millions de F CFA, prévoit la construction d’un bâtiment de type F3 avec clôture. Initialement prévu pour comporter deux chambres, un salon et une cuisine, le plan pourrait être modifié, au regard de l’enthousiasme suscité par l’initiative.

Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué la démarche et félicité les populations pour leur dynamisme et leur sens du développement endogène.

Il a invité les autres communes de la province à s’inspirer de cet exemple pour accompagner la vision nationale d’un développement local participatif et responsable.

Agence d’information du Burkina

AR/yos