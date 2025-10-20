Tuy/Coupe de la fraternité de Founzan: Les fonctionnaires s’adjugent le trophée de la 3e édition

Houndé, 19 oct. 2025 (AIB)- La finale de la 3e édition de la Coupe de la fraternité s’est disputée le samedi 18 octobre 2025 à Founzan, dans la province du Tuy. L’équipe des fonctionnaires de Founzan a remporté la rencontre sur le score de (1-0) face à celle de Pang Ya Wendé du secteur 4. Cette 3e édition s’est déroulée autour du thème : « Le sport, facteur de bien-être, de cohésion sociale et de vivre-ensemble. »

Débutée le 6 septembre dernier, la compétition a connu son épilogue ce 18 octobre sur la place de la gare routière de Founzan. La finale a opposé l’équipe de l’Association sportive des fonctionnaires de Founzan à celle de Pang Ya Wendé du secteur 4. Devant un public venu nombreux, les deux formations ont offert un match engagé et plein de suspense.

L’unique but de la rencontre, jouée en 2×25 minutes, est intervenu à la 5e minute, permettant aux fonctionnaires de confirmer leur suprématie dans cette compétition en conservant leur titre. Ils repartent ainsi avec le trophée, la somme de 100 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

L’équipe, Pang Ya Wendé du secteur 4, gagne la somme de 75 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon. La troisième place revient à l’équipe de Kovio, qui reçoit 50 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon. FC Élite, classée 4e, bénéficie de 25 000 FCFA, d’un jeu de maillots et d’un ballon. Les 24 autres équipes participantes ont chacune reçu un ballon en guise d’encouragement.

Pour le président de la jeunesse communale de Founzan, Martin Sampoé, le principal gagnant de cette 3e édition demeure la jeunesse de la commune. Il a exprimé sa reconnaissance aux autorités locales et au parrain de l’événement, dont l’appui matériel et financier a permis la tenue effective de la compétition. M. Sampoé a également salué le travail du comité d’organisation.

Le parrain, Pehoun François Daourou, s’est dit honoré d’avoir été associé à cette édition. Il a remercié les organisateurs pour la confiance placée en sa personne et a réaffirmé sa disponibilité à soutenir la jeunesse de Founzan.

Le président de la délégation spéciale communale de Founzan, Wahabo Kaboré, qui a présidé la cérémonie a salué la forte mobilisation de la population, qu’il voit comme un signe d’adhésion aux valeurs portées par la coupe, à savoir la fraternité et la cohésion sociale. Le PDS a, par ailleurs, réitéré l’engagement de la délégation spéciale à accompagner les initiatives similaires portées par la jeunesse.

Dans le cadre de cette 3e édition le parrain, Pehoun François Daourou, a fait un don composé de cinq sacs de riz de 25 kilogrammes et de cinq bidons d’huile de trois litres au profit des veuves des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) tombés dans la commune. Le clou de cette édition a été la tenue d’un concert animé par l’artiste PRIVAT à l’auberge communale de Founzan pour magnifier la fraternité et la cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

BEB/yos