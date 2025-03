Burkina-Administration-Territoriale-Métérologie-Agence-DG-Installation

Burkina : Installation de la Directrice générale de l’Agence nationale de la météorologie Mariam Tidiga

Ouagadougou, 11 mars 2025 (AIB)-Nommée directrice générale de l’Agence nationale de la météorologie (ANAM) en Conseil des ministres, du mercredi 19 février 2025, l’ingénieur en météorologie, Mariam Tidiga, a été installée officiellement, le jeudi 6 mars 2025, par le directeur de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité.

Nommée Directrice générale (DG) de l’Agence nationale de la météorologie (ANAM) en Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025, Mariam Tidiga a été installée dans ses nouvelles fonctions, le jeudi 6 mars 2025, par le directeur de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Bertrand Toé.

Selon M. Toé, l’ANAM pourra bénéficier de l’expertise et du carnet d’adresse de la nouvelle directrice générale. Elle ne part pas en terrain inconnu car, elle est une météorologue de renom. Madame Tidiga est titulaire d’un Doctorat en sciences de l’atmosphère de l’université d’Orléans, France.

Elle s’est distinguée par ses recherches sur la variabilité des aérosols atmosphériques dans les tropiques, impliquant des simulations avancées et des observations satellitaires.

Avec plus de quinze (15) ans d’expérience professionnelle, Dr Mariam Tidiga a travaillé à la représentation de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) auprès du Burkina Faso de 2007 à 2017, où elle a contribué à l’assistance météorologique à la navigation aérienne.

Reconnue pour son expertise à la modélisation climatique avancée et en communication stratégique sur le climat, elle a été déployée en 2022 par NORCAP, une organisation norvégienne renommée, à l’ANAM BF où elle exerce un leadership stratégique dans la coordination d’initiatives de renforcement des capacités des prévisionnistes.

Elle contribue activement, en collaboration avec une équipe dédiée, au déploiement et à l’organisation du système de prévisions numériques du temps à haute résolution, œuvrant ainsi à la modernisation de l’Agence pour une meilleure gestion des risques climatiques.

Très engagée au niveau international, Dr Tidiga collabore avec des équipes pluridisciplinaires pour développer des solutions innovantes adaptées aux réalités locales et contribue à l’élaboration des politiques météorologiques mondiales. Passionnée par l’inclusivité, elle soutient activement la participation des femmes dans les sciences du climat.

Avec sa nomination à la tête de l’Agence nationale de la météorologie, Dr Mariam Tidiga porte une vision ambitieuse pour renforcer les capacités de l’Agence et promouvoir l’utilisation des données météorologiques pour le développement durable et la gestion des risques climatiques.

« L’ANAM se doit d’être à la hauteur des défis d’aujourd’hui et anticiper sur ceux de demain, en s’appuyant sur une expertise solide, une innovation constante et un engagement sans faille », a-t-elle dit.

A la suite du départ à la retraite du précédent directeur général de l’ANAM, Joël Zoungrana, l’intérim a été géré par Guillaume Nakoulma jusqu’à l’installation de madame Mariam Tidiga.

Prenant la parole, M. Nakoulma a rassuré la DG de sa disponibilité totale pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions. Pour cela, il a invité l’ensemble du personnel de l’ANAM à témoigner de leur esprit de collaboration et à se mobiliser pleinement autour de la nouvelle Directrice générale.

« Ensemble, dans l’unité et la détermination, nous pourrons garantir le succès des projets et des missions qui nous sont confiés », a-t-il ajouté. Le directeur de cabinet du ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité a félicité le directeur général par intérim sorti, M. Guillaume Nakoulma, pour le travail abattu et la DG nouvellement installée, Mme Mariam Tidiga, pour sa nomination à la tête de l’Agence nationale de la météorologie (ANAM).

« Vos données sont exploitées par la plupart des ministères. L’ANAM est donc une structure stratégique de développement. Je vous invite à œuvrer dans le renforcement des capacités de l’ANAM.

Agence d’information du Burkina

ADM/wis