Burkina/Fespaco : Le ministre de la Culture appelle à une décolonisation culturelle du continent

Ouagadougou, 24 fév. 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Communication et de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exhorté, lundi, les acteurs du cinéma africain à former les jeunes pour une décolonisation culturelle de l’Afrique par les écrans.

« Je vous convie à un approfondissement de la réflexion sur les enjeux d’une formation au profit des jeunes cinéastes engagés pour une décolonisation culturelle de l’Afrique par les écrans et pour l’avènement d’une industrie cinématographique véritablement concurrentielle », a déclaré le ministre de la Culture, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

S’adressant aux étudiants, il a ajouté : « Vous êtes les porteurs d’une vision nouvelle, d’une écriture cinématographique tout aussi audacieuse que celle de vos aînés, et d’un regard unique sur nos sociétés en profonde mutation ».

Le ministre s’exprimait lundi 24 février 2025, à l’ouverture de la « Fenêtre des Écoles », une master class instituée par l’Institut Supérieur de l’Image et du Son – Studio École (ISIS-SE) à chaque édition du FESPACO.

Pendant cinq jours, les étudiants africains bénéficieront d’une formation de haut niveau en photographie, animée par des spécialistes du domaine en Afrique.

Ils suivront également des conférences dispensées par d’éminents professeurs d’enseignement supérieur en cinéma et audiovisuel.

Selon le ministre, la « Fenêtre des Écoles » constitue un cadre d’échange entre les responsables des institutions africaines de formation cinématographique, mais aussi une occasion de brassage culturel entre étudiants, enseignants et professionnels du cinéma d’Afrique et d’ailleurs.

« Elle est aujourd’hui une opportunité de rencontre entre les écoles africaines et les professionnels du cinéma, pour un transfert du flambeau entre les anciens et les plus jeunes, à la manière de nos traditions ancestrales », a-t-il souligné.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata