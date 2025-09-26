Burkina-Administration-Bonne Gouvernance-Mesures

Burkina/Faux diplômes : le KORAG envisage un allègement des sanctions pour les agents publics qui se dénoncent

Ouagadougou, 25 septembre 2025 (AIB)-Le Capitaine Farouk Azaria Sorgho, porte-parole du KORAG, a annoncé jeudi soir, que des mesures d’atténuation des sanctions pourraient être appliquées aux agents publics reconnus coupables de faux diplômes et qui se dénonceraient spontanément auprès des autorités compétentes.

Le Capitaine Sorgho a indiqué qu’un lot de 6 000 diplômes d’agents publics a été passé au crible. Ces dossiers concernent des fonctionnaires issus de structures aussi diverses que la Présidence du Faso, les ministères de la Santé, de la Sécurité, de l’Agriculture, de l’Économie et des Finances, de l’Administration territoriale, de la Mobilité, des Enseignements primaire, secondaire et supérieur, de l’Environnement, de la Transition digitale, de l’Action humanitaire, de la Justice, ainsi que d’autres institutions publiques indépendantes.

« Le traitement de ces dossiers a permis d’identifier des agents indélicats dont certains, détenteurs de diplômes non authentiques, ont déjà été révoqués », a-t-il déclaré.

En rappel, 21 agents publics ont été révoqués lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2025 et 4 autres lors de celui du 11 septembre 2025, pour falsification de diplômes ayant servi à leur recrutement.

Le porte-parole du KORAG a précisé que l’opération va se poursuivre et s’intensifier dans les mois à venir, mais que ceux qui se dénonceront d’eux-mêmes pourraient bénéficier d’une atténuation des sanctions.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, de restaurer l’intégrité au sein de l’administration publique et de renforcer la confiance des citoyens dans la gestion des affaires de l’État.

Le KORAG est une institution chargée de définir et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso dans tous les domaines, et ses membres ont compétence sur l’ensemble du territoire.

Agence d’Information du Burkina

