BURKINA-TOURISME-PRIX-ENTREPRENEUR-TOURISTIQUE-PALMARES
Boulgou/Nuit de l’entrepreneur touristique : 22 lauréats récompensés
Tenkodogo, 11 oct. 2025 (AIB)-Le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), a connu son apothéose, ce vendredi à Tenkodogo, dans la région du Nakambé. 22 trophées dont 5 d’hommage à des entreprises et personnes, 5 prix spéciaux et 12 prix officiels, ont été décernés à ceux qui œuvrent à promouvoir l’excellence et la créativité dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.
Placée sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), a baissé ses rideaux ce vendredi, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, par la Nuit de l’entrepreneur touristique.
Cette activité vise à mettre en lumière la contribution de ces entrepreneurs à la promotion de la destinations « Burkina Faso » sur les plans régionaux et internationaux.
5 trophées d’hommage ont été décernés à des acteurs qui ont marqué le paysage touristique : Poulma Marcel Zoma de l’hôtel Beneb souka, Seydou Traoré de Tropic Voyages, Feu Moussa Léopold Sawadogo de l’hôtel White Strone, Marie Ilboudo et Jean-pierre Simporé.
5 prix spéciaux ont également été remis à des entreprises et des personnes.
– L’entreprise résiliente au promoteur du complexe hôtelier Yaobgueta, Eric Ouédraogo, de la région des Koulsé ;
– Le meilleur entrepreneur touristique de la région hôte à Fasnewendé Minoungou dit ‘’Prince Akim’’ de l’hôtel Laafi ;
– Le jeune entrepreneur touristique à Aoulatou Konditamdé de l’hôtel Namalgue Zanga de Manga ;
– La femme entrepreneure touristique à Awa Béré du restaurtant Akwaba de Koupéla ;
– L’hôtel vert à Sopatel Hôtel Silmandé,
– Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) à Sabine Kéré/Balima du restuarant Magnifique Services,
– Faso tourisme au guide national du tourisme, Jean-Marie Yameogo.
Pour les prix officiels, 4 catégories dont l’accueil et l’animation, les voyages et les circuits, la restauration et l’hébergement. Chaque catégorie est composée de sous-catégories.
Catégorie Accueil et animation
– Sous-catégorie guides locaux
Souleymane Yougbaré
– Sous-catégorie guides nationaux
Rémi Nayaga
– Sous-catégorie agences d’hôtes et d’hôtesses d’accueil
Agence EZAF
Catégorie voyage et circuit touristique
– Sous-catégorie Biletterie
Agence de voyage Easy travels
– Sous-catégorie Circuit touristique
Kog Glya voyage et tourisme
Catégorie Restauration
– Sous-catégorie Mets classiques
Restaurant Chez Simon
– Sous-catégorie Mets du terroir
Restaurant Vitis Vinifera
Catégorie Hébergement
– Sous-catégorie Haut de gamme
Hotel Lancaster ouaga 2000
– Sous-catégorie Milieu de gamme
Dima Hôtel de Koudougou
– Sous-catégorie économique
Privilège hôtel de Ziniaré
Tous les lauréats des prix officiels ont reçu un trophée, une attestation, des gadgets et la somme d’un million de F CFA.
La 8e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) se tiendra du 22 au 23 octobre 2026, dans la région de Nando, sous le thème : « Développement touristique des régions : Quelle approche ».
Agence d’information du Burkina
HB/Bz