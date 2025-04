Burkina – Koudougou-Sortie-scolaire – Nariou

Burkina/Éducation : Plus de 200 élèves du groupe scolaire LA SOLUTION prennent d’assaut le Boulkiemdé pour une sortie pédagogique

Koudougou, 25 avr. 2025(AIB)- Les élèves du Groupe scolaire LA SOLUTION de Ouagadougou ont effectué une sortie pédagogique et récréative dans la province du Boulkiemdé pour visiter les sites touristiques à l’occasion du Mois du patrimoine burkinabè.

Accompagnés de la co-Fondatrice de l’établissement et du Directeur des études de l’école de Karpala, plus de 200 élèves, Venus de toutes les écoles du Groupe scolaire, ont visité la société d’extraction et d’exportation de miel APISAVANA, le Palais royal de Issouka à Koudougou et la mare aux crocodiles sacrés de Sabou.

Le périple s’est achevé à Nariou, village natal du fondateur monsieur Désiré Nikiema, par une plantation d’arbres pour la postérité.

Cette sortie éducative a permis aux élèves d’apprendre davantage sur les différents sites visités afin de mieux comprendre leur importance et leur fonctionnement.

« C’est un sentiment de joie de parcourir ces différents sites, car nous avons beaucoup appris » a déclaré un apprenant.

Monsieur Thomas Gnebga, Directeur des études de LA SOLUTION de Karpala, a souligné que cette sortie a offert aux élèves et à leurs accompagnateurs l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers les fondateurs du Groupe scolaire pour cette initiative salutaire.

Notons que le Groupe scolaire LA SOLUTION est présent à travers ses écoles sises à Karpala, Zaghtouli, Kouba dans la région du Centre ainsi qu’à Sabou, Nariou et Soula dans la région du Centre Ouest.

Agence d’information du Burkina

dpt/bpp/ata