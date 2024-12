Burkina : Des anciens étudiants de l’Université de Ouagadougou se retrouvent pour renforcer leurs liens de solidarité

Ouagadougou, 28 déc. 2024 (AIB) – Les anciens étudiants des promotions 1990 à 2000 de l’Université de Ouagadougou, aujourd’hui Université Joseph Ki-Zerbo, se sont retrouvés ce samedi pour célébrer la troisième édition de leurs retrouvailles. L’objectif est de renforcer les liens d’amitié, de solidarité et de transmettre des valeurs de fraternité et de cohésion sociale aux jeunes générations.

« Le groupe A12 (Academic Twelves) est né d’un besoin de socialisation. L’université nous a appris à bâtir des relations fortes, et nous voulons prolonger cet esprit d’entraide et de cohésion dans la vie active », a déclaré Amadou Drabo, président du comité d’organisation (PCO) de cette édition.

Selon M. Drabo, cette rencontre est une occasion unique de rassembler les anciens étudiants autour d’un moment de convivialité, de partage et de solidarité, afin de promouvoir le vivre-ensemble.

Le PCO s’exprimait samedi à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, à l’occasion de cette journée festive.

Il a précisé que plusieurs activités figuraient au programme, notamment des séances sportives pour renforcer les liens, un repas symbolique au restaurant universitaire pour raviver les souvenirs, des jeux de société, ainsi que des témoignages.

Amadou Drabo a également souligné que cette promotion, qualifiée de « bénie », regroupe plus de 2 000 anciens étudiants évoluant dans divers secteurs tels que l’administration publique, l’entrepreneuriat, les transports et les institutions internationales.

Le représentant du patron de la cérémonie, Bernard Zouma, vice-président chargé des enseignements et des innovations de l’Université Joseph Ki-Zerbo, a exprimé sa joie de voir les anciens étudiants revenir sur les lieux après une trentaine d’années.

« Ces retrouvailles montrent que la solidarité est un pilier essentiel, non seulement à l’université, mais aussi dans la vie active. Cette édition permet de consolider l’esprit d’amitié et de solidarité, tout en célébrant les 50 ans d’existence de l’Université Joseph Ki-Zerbo », a-t-il affirmé.

Ludovic Bakiono, initiateur des retrouvailles et ancien étudiant, a également insisté sur les valeurs d’unité et de travail inculquées par l’université à leur époque.

« Nous étions une génération d’étudiants solidaires et croyants. Aujourd’hui, nous voulons transmettre cet exemple à la jeunesse. Nous souhaitons que les jeunes étudiants comprennent que seul, on progresse, mais ensemble, on avance plus vite », a-t-il déclaré.

Il convient de noter que cette troisième édition des retrouvailles des anciens étudiants a été placée sous le patronage du Pr Pam Zahonogo, président de l’Université Thomas Sankara, et sous le parrainage du gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga.

Agence d’Information du Burkina

