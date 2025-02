CYCLISME-BFA-RTB-FBC-SPORT-GRAND-PRIX

Burkina/Cyclisme : Soumaïla Ilboudo (AJCK) remporte la 1re édition du Grand prix RTB

Ouagadougou, 16 fév. 2025 (AIB) – Le coureur de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) Soumaïla Ilboudo a remporté en solitaire dimanche, sur l’Avenue Thomas Sankara à Ouagadougou, la 1re édition du « Grand prix RTB », a constaté l’AIB.

Le rouleur de la formation de Koudougou Soumaïla Ilboudo, s’est armé de courage pour venir à bout de ses concurrents. Sorti du peloton pour une échappée qui va par la suite lui offrir le graal, le coureur de l’AJCK a parcouru les 127,5 km en 3h13mn55sec, soit une vitesse moyenne de 39,449km/h. L’écart entre lui et ses poursuivants était près de 50 secondes.

Les coéquipiers de Soumaïla Ilboudo ont véritablement « bosser » dure pour son sacre. Avant son échappée victorieuse, son coéquipier Souleymane Tall avait également tenté sa chance qui va par la suite s’avérer infructueuse. Il avait été repris par le peloton malgré les 41 secondes qui le séparaient du peloton. C’est ce travail de baroudeur qui a permis à Ilboudo de damner le pion aux autres coureurs.

Le vainqueur du jour qui a empoché la coquette somme de 1 250 000 FCFA, le maillot jaune et le trophée, a reconnu que « la course était dure mais grâce à Dieu j’ai gagné. J’ai toujours dit que pour gagner une course il faut t’entrainer. Mes coéquipiers ont bien travaillé pour moi. C’est ma première grande course. J’étais entre temps fatigué et je ne savais que faire si ce n’est fournir plus d’efforts. Je suis vraiment très content ».

La course n’a pas été seulement masculine. Les dames étaient également invitées de la partie et ont parcouru 30,60km. Une course évidemment remportée par l’incontournable Awa Bamogo qui est repartie avec la somme de 1 500 000FCFA, le maillot jaune et le trophée.

La petite rêne pour renforcer la cohésion sociale

Ce Grand prix selon le directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) Galip Somé a été organisé « du fait que la RTB, depuis que le pays traverse des moments difficiles, essaie de développer pas mal d’initiatives pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble. On s’est dit que le sport est vraiment un facteur fédérateur ». La Chaine au cœur des grands événements a également voulu du même coup, « contribuer à la formation des acteurs du cyclisme. La RTB fait de la promotion du sport, l’une de ses principales priorités ».

Pour un coup d’essai cela a été un coup de maître et le DG RTB l’a exprimé. « Je suis entièrement satisfait au regard de la forte mobilisation populaire sur l’Avenue Thomas Sankara. Tout ce public qui était sur cette Avenue est mobilisé derrière la RTB et le sport. Je suis également satisfait au regard de la combativité des athlètes que nous avons suivi de bout en bout ».

La RTB a mis les petits plats dans les grands pour sa première. Pour son DG Somé, « toutes les conditions étaient réunies pour que tout se passe bien et nous sortons véritablement réconfortés quant à notre choix d’organiser un grand prix cycliste. Ça nous donne envie de rebeloter l’année prochaine ». Il a d’ailleurs ajouté s’être engagé avec la Fédération burkinabè de cyclisme sur 4 ans, car « ensemble nous avons célébré la résilience et l’unité ».

C’est le ministre en charge de la communication Gilbert Ouédraogo qui a représenté le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de la cérémonie. Il dit avoir « eu droit à une compétition de très haut niveau. Nous avons d’abord vu les dames qui ont parcouru environ 30km avec une performance digne d’une compétition internationale. Après elles c’était les hommes qui nous ont gratifiés d’une performance égalée d’une compétition du tour du Faso et même des compétitions internationales ».

Le ministre Ouédraogo s’est donc dit « pleinement satisfait parce que le thème sous lequel cette édition a été organisé qui est « ensemble pédaler pour une nation unie et solidaire, nous avons, tout le long, vécu toutes ces valeurs. Certes, il y avait l’enjeu mais cet enjeu n’a pas tué le jeu parce qu’ils sont restés fair-play. Je voudrais là, féliciter la RTB qui donne là une grande leçon de résilience, de rénovation parce que les médias, c’est pas seulement le traitement et la diffusion de l’information ».

Cette compétition première du genre, marquait également le lancement de la saison au niveau de la Fédération burkinabè de cyclisme.

