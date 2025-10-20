BURKINA-SONATUR-VENTE-PARCELLES

Burkina/SONATUR : Plus de 1000 parcelles seront vendues du 28 au 31 octobre 2025 à Ouagadougou, Bobo et Ouahigouya

Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB) – La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a annoncé, lundi à Ouagadougou, l’ouverture de ventes de parcelles sur ses sites viabilisés de Bindougousso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, de Poédogo, dans la commune de Ouahigouya, et de Silmiougou à Ouagadougou. L’opération de vente débutera le 28 octobre à partir de 10 heures et se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2025 à 12 heures.

Plus d’un millier de parcelles à usage d’habitation et commercial seront mises en vente au cours de cette opération, notamment près de 500 parcelles à Bindougousso, environ 400 à Silmiougou et près de 250 sur le site de Poédogo. Les superficies de ces terrains varient entre 200 à 900 m2, selon le conseiller principal du directeur général de la SONATUR, Adama Séré

D’après ses explications, les souscriptions se feront uniquement en ligne sur la plateforme https://souscription.sonatur.bf, du mardi 28 octobre 2025 à partir de 10 heures au vendredi 31 octobre 2025 à 12 heures. Il a toutefois précisé que l’opération pourrait être clôturée avant la date prévue si le nombre de souscripteurs atteint celui des parcelles disponibles.

M. Séré a également indiqué que les frais de souscription s’élèvent à 50 000 F CFA pour les parcelles de Silmiougou et de Bindougousso, et à 25 000 F CFA pour celles de Poédogo. Ces frais, non remboursables, sont payables uniquement en banque sur les comptes SONATUR.

L’acompte minimal à verser est de 30 % pour les parcelles à usage d’habitation et de 40 % pour celles à usage commercial. Les 70 % et 60 % restants sont payables sur une période d’un an. Pour cette opération spécifique, les frais de souscription sont réglés en même temps que l’acompte, ont précisé les conférenciers.

À Poédogo (Ouahigouya), pour les parcelles à usage d’habitation, le mètre carré (m² ) est à 17 000 F CFA pour les lots non situés à l’angle et à 19 000 F CFA pour ceux à l’angle. Les parcelles à usage commercial sont à 20 000 F CFA le m².

Au niveau de Bindougousso (Bobo-Dioulasso), les parcelles d’habitation sans bitume et non situées à l’angle coûtent 25 000 F CFA le m², et 28 000 F CFA pour celles à l’angle. Celles situées sur les voies bitumées valent 30 000 F CFA le m² (non à angle) et 33 000 F CFA (angle). Les parcelles à usage commercial sont à 50 000 F CFA le m² pour les lots non situés à l’angle et à 55 000 F CFA pour celles à l’angle.

À En ce qui concerne le site de Silmiougou (Ouagadougou), les parcelles à usage d’habitation sont à 26 000 et 28 000 F CFA le m². Les parcelles à usage commercial varient entre 40 000 et 45 000 F CFA le m² sur voies non bitumées (angle ou non) et entre 50 000 et 55 000 F CFA le m² sur voies bitumées.

Afin de garantir la transparence et de prémunir les partenaires ainsi que les futurs souscripteurs contre les cybercriminels, le conseiller principal du directeur général de la SONATUR, Adama Séré, a rappelé les principes qui régissent l’acquisition des parcelles de la société.

Il a précisé qu’il n’existe pas d’intermédiaires, communément appelés démarcheurs, qu’aucun paiement ne doit être effectué par mobile money (Orange Money, Moov Money, Telecel Money, Sank Money ou Wave) et que seuls les paiements réalisés sur les comptes bancaires inscrits sur les quittances de souscription sont valides.

M. Séré a invité chaque citoyen à faire preuve d’une vigilance accrue.

