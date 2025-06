Burkina : 21 jeunes outillés en « Soft Skills» à travers le projet novateur « Futurs Alliés »

Ouagadougou, le 28 juin 2025 (AIB)-Dans le cadre de son projet « Futurs Alliés », le cabinet d’expertise comptable Fidalli a organisé, ce vendredi 27 juin 2025 à Ouagadougou, une cérémonie officielle marquant la fin de formation de la cohorte 2, composée de 21 jeunes formés en « Soft Skills » ou « compétences non techniques ». Cette initiative vise à stimuler l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Le projet « Futurs Alliés » a pour objectif d’outiller les étudiants et les jeunes professionnels en compétences non techniques, afin de répondre aux exigences du monde de l’emploi et de l’auto-emploi, a déclaré la coordinatrice dudit projet, Latifah Massogholo Sanogo.

Selon elle, de nombreux jeunes possèdent des compétences techniques (hard skills), mais manquent souvent de compétences non techniques (soft skills), telles que la prise de parole en public, le leadership, la confiance en soi ou encore la gestion du temps.

« Ce projet incarne notre désir de jouer un rôle proactif dans la formation des futurs acteurs de la comptabilité, de l’audit, du contrôle, de la finance, du management et de la gestion en général », a souligné la coordinatrice.

Latifah Massogholo Sanogo a précisé que le projet propose une formation intensive d’un mois, suivie d’une immersion professionnelle en entreprise, la facilitation de placements en stage et la promotion de l’auto-emploi.

« Cette formation, offerte à titre gracieux, s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans », a-t-elle indiqué.

La coordinatrice du projet « Futurs Alliés », Latifah Massogholo Sanogo, s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de fin de formation de la cohorte 2 et de la présentation des membres de la cohorte 3.

« Grâce à cette formation, j’ai acquis des connaissances essentielles en entreprise, et cela me permettra d’atteindre mes objectifs », s’est réjoui le participant Hilaire Sawadogo. Ce futur financier a salué l’initiative du projet « Futurs Alliés », qui lui a permis d’obtenir un stage dans une institution bancaire.

Dans la même veine, la participante Natacha Toé s’est dite satisfaite de la portée de cette formation, qui permet aux jeunes de mieux s’investir dans le milieu professionnel.

Le projet « Futurs Alliés », lancé le 30 mai 2025, ambitionne de former 2 000 jeunes par an.

Agence d’Information du Burkina