Burkina-Religion-Pause-Première-Pierre-Chapelle

CHU de Bogodogo : Mgr Kontiébo pose la première pierre d’une chapelle qui coutera 73 millions FCFA

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB)- Monseigneur (Mgr) Prosper Kontiébo a posé l’après-midi du vendredi 27 juin 2025, dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, la première pierre d’une chapelle pour offrir un cadre de prière, de recueillement et d’assistance aux malades, aux accompagnants et aux professionnels de santé de l’hôpital.

Il s’agit de la pause de la première pierre d’un projet de construction d’un édifice religieux sur une superficie de 561,55m2 et qui comporte 150 places assises, un bureau pour les aumôniers, avec un secrétariat, des bâtiments annexes tels qu’une grotte mariale et une place réservée à Saint-Joseph, deux toilettes internes et externes.

La pause de la première pierre de la chapelle est « un geste symbolique fort, porteur de foi et d’espérance », a déclaré l’archévèque métropolitain de Ouagadoudou, Prosper Kontiébo, lors des prières de bénédiction sur le futur lieu de prière.

Pour lui, Cette maison de Dieu sera le lieu où les cœurs s’élèveront vers Dieu, où les voix s’uniront dans le chant et la prière, où la parole de Dieu sera proclamée et où le Christ se rendra présent dans les sacrements de l’Eucharistie.

Il a indiqué que la véritable Église n’est pas seulement l’édifice de prière. C’est aussi le peuple de Dieu, la foi, la charité et l’engagement commune qui donne vie à la communauté.

« Alors, commençons par nous construire nous-mêmes à travers ces vertus, afin de construire la véritable Église, une véritable communauté qui contribuera à humaniser ce centre de santé », a appelé Mgr Kontiébo.

Il a terminé en bénissant les efforts consentis pour la réalisation de cette œuvre à la gloire de Dieu et en demandant au seigneur d’écouter les supplications de ses enfants malades et d’accorder la paix au pays.

Selon le Président de la communauté catholique de base (CCB) Saint-Raphaël du Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Soubeiga W. Jean Modeste, la construction de la chapelle va coûter 73 millions FCFA.

Pour un budget de 73 millions, 5 millions sont actuellement mobilisés par les cotisations.

Il a invité toutes les bonnes volontés à apporter leur contribution à la réalisation du temple de Dieu.

La pose de la première pierre a eu lieu en présence des premières autorités du CHU de Bogodogo, du personnel de l’hôpital, des fidèles chrétiens de la CCB Saint Raphael, mais aussi d’autres communautés religieuses.

Agence d’information du Burkina

BBP/Yos