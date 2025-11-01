BURKINA-UNIVERSITE-KOUDOUGOU-HOMMAGE

‎Boulkiemdé : L’Université Norbert Zongo rend hommage au professeur Vincent Ouattara, admis à la retraite

‎Koudougou, 30 oct.2025 (AIB) – L’Université Norbert Zongo (UNZ) de Koudougou a rendu ce jeudi, un vibrant hommage au professeur Vincent Ouattara, enseignant-chercheur, figure majeure des lettres et de la culture burkinabè, admis à faire valoir ses droits à la retraite, au cours d’une cérémonie organisée dans l’amphithéâtre de 750 places de l’université.

‎Placée sous la présidence du vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale, Pr Isidore Yameogo, représentant la présidente de l’Université Norbert Zongo, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités du monde académique, des autorités coutumières et administratives, des collègues, amis et étudiants.

‎Né le 25 août 1960 à Bobo-Dioulasso, le professeur Vincent Ouattara est une référence dans le domaine des Lettres et des sciences, de la Culture au Burkina Faso.

Titulaire d’un doctorat en culturologie obtenu à Saint-Pétersbourg (Russie) en 1998 avec mention excellente, il a consacré plus de trois décennies à la recherche, à l’enseignement et à la valorisation des cultures africaines.

‎Auteur d’une production scientifique et littéraire riche de treize ouvrages et d’une vingtaine d’articles, il a abordé des thématiques majeures comme l’identité africaine, la communication interculturelle et la mémoire collective.

‎Au sein de l’Université Norbert Zongo, il a occupé de hautes fonctions, dont celles de directeur adjoint de l’UFR/Lettres et sciences humaines, chef de cabinet de la présidence, directeur de la revue Pouiré et directeur de l’Ecole doctorale Lettres, arts, communication, sciences humaines et sociales.

‎Un lot de témoignages émouvants a marqué la cérémonie. Des camarades, amis, collègues et anciens étudiants, ont rappelé son sens du partage, sa rigueur scientifique et son humanisme. Parmi eux, Sa Majesté Naaba Saaga Premier, chef d’Issouka et Pr Georges Sawadogo ont salué « un homme de conviction, un enseignant passionné et un modèle pour la jeunesse universitaire ».

‎Pour couronner cet hommage, plusieurs présents ont été remis au professeur Ouattara par ses collègues enseignants, ses étudiants et ses amis, en signe de reconnaissance pour son engagement au service du savoir et de la culture.

‎En rendant cet hommage, l’Université Norbert Zongo par la voix de sa présidente, Eugénie Maiga, a salué un bâtisseur de pensée, un formateur d’élites et un défenseur infatigable de la Culture africaine.

Agence d’information du Burkina

