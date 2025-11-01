BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-DOMAINE-PUBLUC-OCCUPATION- ANARCHIQUE-REGLEMENTATION

Koudougou : La police municipale intensifie ses actions de déguerpissement pour la sécurité et la fluidité de la voirie

Koudougou, 30 oct. 2025 (AIB) – Suite à l’application de la mesure gouvernementale exigeant la libération d’au moins deux mètres des emprises de la voirie après les caniveaux, la police municipale de Koudougou est passée à la vitesse supérieure, depuis courant cette semaine.

Après une phase d’intense sensibilisation et de mises en demeure, les équipes de sécurité multiplient désormais les opérations de répression ciblées pour garantir une occupation responsable du domaine public et améliorer la fluidité de la circulation urbaine.

Malgré les rappels constants, le constat sur le terrain reste préoccupant. La semaine dernière, l’inspection de plusieurs axes principaux a révélé une persistance du non-respect de la réglementation.

Action ferme contre les récidivistes

Mercredi 29 octobre, un contrôle ciblé mené sur le tronçon allant du terrain de la permanence du secteur 1 au carrefour de la direction régionale des Impôts a abouti à une sanction exemplaire.

Une entreprise de vente d’agrégats et de briques, malgré de multiples avertissements, a été l’objet de la rigueur de la loi.

Avec l’appui de la direction des services techniques municipaux (DSTM), l’équivalent de cinq voyages de camions de sable déversé illégalement sur le trottoir a été retiré.

Ce matériau saisi a été remis à l’agence Faso Mêbo pour être utilisé dans des travaux d’intérêt général.

À travers cette action, le président de la délégation spéciale (PDS) de Koudougou, Amédée Paré, réaffirme sa détermination inébranlable à assainir le cadre de vie et à assurer la sécurité routière. Il rappelle à tous les citoyens la nécessité absolue de respecter strictement la réglementation en vigueur pour le bien-être et l’harmonie de la ville.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp