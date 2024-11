Boulkiemdé: Les femmes catholiques de Nanoro s’engagent contre les cancers gynéco-mammaires

Nanoro, 2 nov. 2024(AIB)-L’association des femmes catholiques de la commune de Nanoro a sensibilisé sur le dépistage des cancers féminins. L’activité s’est tenue avec le concours du centre médical Saint Camille, sous le co-parrainage de Julie W. Rose Ouédraogo, magistrate, et de Marie Dénise Kassalom, agent de l’ASECNA.

La paroisse Sainte Famille de Nanoro a abrité les 2 et 3 novembre 2024, des activités dans le cadre de la commémoration du mois d’octobre, consacré à la sensibilisation sur les cancers féminins.

Causeries sur le cancer du sein et du col de l’utérus, dépistage, séance de démonstration de l’autopalpation et animations culturelles ont constitué le programme de ces journées.

À travers ces activités, le CMA Saint Camille et l’association des femmes catholiques de Nanoro entendent contribuer à la lutte pour la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux cancers du col de l’utérus et du sein au Burkina Faso.

Selon le père Marius Bélemgnégré, les cancers du sein et du col de l’utérus sont guérissables s’ils sont diagnostiqués précocement.

La mammographie, l’autopalpation des seins et une consultation médicale annuelle pour les personnes à risque sont des moyens de prévention de ces pathologies, a-t-il expliqué.

Lors de l’ouverture des activités, le Dr Carine Attiou Bagré, médecin oncologue au CHU de Tengandogo, a animé une causerie sur ces différents cancers.

Elle a sensibilisé l’auditoire sur leurs manifestations, les causes possibles, les mesures préventives et les facteurs de risque.

La spécialiste a insisté, au cours de son intervention, sur l’importance d’apprendre l’autopalpation des seins, ainsi que sur les bonnes habitudes alimentaires et d’hygiène à adopter pour réduire les risques de ces maladies.

L’assistance a montré un grand intérêt pour les sujets abordés. Des femmes, des jeunes filles mais aussi des hommes ont posé de nombreuses questions sur les symptômes, les chances de guérison et les idées reçues souvent véhiculées sur les réseaux sociaux.

Les marraines, dans leurs interventions, ont salué l’initiative et l’honneur qui leur a été fait en les associant à cette action humanitaire.

Contribuer à sauver une vie par un diagnostic précoce est en soi un motif de satisfaction, selon Marie Dénise Kassalom, qui a souhaité que ces occasions de sensibilisation se multiplient afin que les réflexes de prévention s’installent durablement dans les habitudes.

Le curé de la paroisse a pour sa part exprimé sa reconnaissance aux organisateurs pour le choix porté sur son église.

L’abbé Maxime Kientéga a prié pour que les efforts consentis puissent produire les résultats escomptés pour le bien-être des populations.

Il est à noter que sept cas suspects de cancer du sein ont été décelés et bénéficieront d’une prise en charge gratuite pour les frais d’examens complémentaires par le CMA.

Agence d’information du Burkina

DB/ata