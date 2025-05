Burkina-Boulkiemdé-Sabou- Meeting-Soutien

Boulkiemdé : La commune de Sabou soutient les initiatives des autorités à travers une marche meeting

Sabou, 30 avr. 2025 (AIB)- La section locale de la Cellule nationale de veille et d’action citoyenne (CNAVC) a organisé une marche-meeting mercredi, pour afficher son soutien au président Ibrahim TRAORE dans sa lutte contre l’impérialisme.

La population de Sabou a pris d’assaut la route internationale N°1 ce mercredi 30 avril 2025 pour soutenir les actions de souveraineté du président du Faso.

Cette marche est organisée dans le cadre de la journée du 30 avril 2025 dédiée aux manifestations de soutien au Président du Faso à travers le monde entier.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sabou, Abdoul Aziz Koara, a appelé les citoyens à rester vigilants face aux détracteurs locaux qui pourraient tenter de miner la politique de développement initiée par le président Ibrahim Traore.

Il a par ailleurs souligné l’importance de maintenir la flamme de la veille citoyenne active pour défendre les acquis réalisés dans le pays en marche vers la souveraineté.

Le modérateur communal de la CNAVC de Sabou, Djibril Gandema a, quant-à lui, aexprimé sa profonde gratitude à la population pour sa participation massive à cet événement.

Il a également rappelé la signification de cette journée en tant qu’opportunité de rendre hommage aux efforts déployés par le président du Faso au profit du développement de la région.

La rencontre a mobilisé de nombreux habitants, qui ont montré leur attachement aux valeurs et aux projets portés par les plus hautes autorités, renforçant ainsi le message d’unité et de progrès au sein de la communauté.

