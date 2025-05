Burkina-Patriotisme-Engagement

Banwa : la population de Solenzo invitée à adhérer à l’opération ‘’Faso Barra’’

Solenzo, 10 mai 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima a lancé, le samedi à Solenzo, en présence de plusieurs centaines de personnes, l’opération « Faso Barra » dont le but est de cultiver le sens du patriotisme à travers des travaux d’intérêt public.

A l’occasion, le haut-commissaire a exhorté les filles et les fils de la province à adhérer à l’initiative locale afin de boucher les nids de poules et les ravins sur la Route régionale(RR) Nº24 qui relie Solenzo à Koundougou.

Plusieurs centaines de personnes dont des femmes, des hommes et des jeunes se sont retrouvées sur la route Solenzo Kouka Koundougou pour montrer leur patriotisme et leur amour pour la province des Banwa.

Avec quelques coups de pelle, M. Sirima a donné le top de départ de l’opération Faso Barra qui consiste à arranger les routes en attendant l’entretien d’urgence du ministère des infrastructures.

Pendant que certains ont suivi des camions bennes pour ramener de la terre et des cailloux sauvages de la brousse, les autres éparpillent la terre déjà déversée sur la voie par les tricycles.

Les compagnies de transport dans la ville de Solenzo ont annulé tous les voyages de ce jour et ont convoyé des groupes de personnes tout le long de la route de Solenzo à Gnassoumadougou, afin de venir en appui aux habitants des différents villages sur l’axe de la RR 24 qui sont également mobilisés pour la réussite de cette opération.

Les endroits de la route considérablement dégradés et difficilement empruntables en saison pluvieuse ont été bouchés à l’aide de cailloux.

« Vous savez que nous prenons chaque jour cette route et aujourd’hui nous devons nous unir pour faire certains travaux nous-mêmes en attendant que l’Etat vienne nous aider », a indiqué le haut-commissaire qui s’est réjoui de la mobilisation.

« Quand on voit la mobilisation on peut dire que tout Solenzo est sorti pour une seule cause, celle de la route qui est notre route à tous, alors mettons-nous au travail sans relâche et demain sera meilleur », a affirmé M. Sirima.

Entre rires et causeries à travers des coups de pelle et de pioche, la sueur a coulé sur plusieurs kilomètres arrangés.

Des véhicules embourbés bloquant la voie ont été tractés et l’endroit arrangé.

C’est aux environs de 12 heures que les travaux ont pris fin. A en croire le haut-commissaire de la province, cette opération va se poursuivre chaque samedi matin jusqu’à ce que tous les trous soient bouchés.

Agence d’information du Burkina

SO/ak