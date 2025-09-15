Burkina – Ioba – initiative – Présidentielle

Ouéssa / Faso Mêbo: Les populations de la commune mobilisées pour le curage des caniveaux

Ouéssa, 14 septembre 2025 (AIB)- Les populations de la commune de Ouéssa ont procédé au curage des caniveaux suite à l’invitation de la délégation spéciale, le samedi 13 septembre 2025.

Ces travaux d’intérêt général s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo selon le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) communale de Ouéssa, Ismaël Sanogo. « Ce nettoyage va contribuer à l’embellissement de la ville » a relevé le PDS. Pour la troisième fois consécutive, les habitants de Ouéssa n’ont pas marchandé leur mobilisation pour curer les caniveaux. Munis de pioches, de pelles et de daba, les participants avec le PDS en tête, ont raclé l’intérieur des fossés auparavant bouchés par des sachets plastiques et autres déchets. A l’issue du curage, les ordures et le sable enlevés, ont été ramassés et convoyés par des tricycles sur un site de dépotages. De 8h30 à 11 h 30 , ils ont travaillé à débarrasser les lieux de nids de moustiques et d’odeurs nauséabondes. Ces trois heures se sont écoulées dans une ambiance de camaraderie. C’est pourquoi, le préfet, PDS de Ouéssa a félicité tous ceux qui ont pris part à cette activité pour leur engagement patriotique. « J’invite chacun à sensibiliser et à mobiliser les absents afin que nous sortons plus nombreux pour la poursuite des travaux le samedi 20 septembre prochain » a conclu M. Sanogo.

Agence d’information du Burkina

