Niamey : Le Président de la République  s’entretient avec les Ministres de l’Économie et des Finances des pays de l’AES

Niamey, 25 juil (ANP)- Le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani s’est entretenu, ce vendredi 25 juillet 2025 à son cabinet, avec les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays de l’AES.

Ces Ministres séjournent à Niamey dans le cadre de la Réunion du Comité Ministériel de Développement de la Confédération des États du Sahel sur l’Opérationnalisation de la Banque Confédérale de l’Investissement et de Développement BCID-AES.

Il sagit de Dr.Aboubacar Nacanabo, Ministre des Finances et de la Prospective et M. Alousseini Sanou, Ministre de l’Économie et des Finances respectivement du Bukina Faso et du Mali en compagnie de leur homologue nigérien, Ali Mahaman Lamine zeine.

A l’issue de l’audience, Dr.Aboubacar Nacanabo a indiqué devant la presse, être venus remercier le Président de la République pour toutes les dispositions qui ont été mises à la disposition de leurs délégations afin de tenir cette ’’importante rencontre de l’AES qui s’est tenue à Niamey durant 2 jours’’.

’’Il s’agit d’une rencontre sur le pilier de développement de l’AES avec l’accélération de la feuille de route que nos présidents ont validé pour la mise en œuvre des piliers de développement’’ a-t-il souligné, notant qu’à cette rencontre ’’il a été essentiellement question de discuter de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement car une réunion a été tenue à Bamako, où nous avons validé une feuille de route pour la banque et nous avons pu réaliser des avancées significatives pour sa concrétisation avec des points essentiels qui ont été pris en compte avec l’idée d’opérationnaliser très vite la banque’’.

Au cours de cette rencontre avec le Président Tiani, ’’ il a donné des instructions pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la banque qui va accompagner les politiques publiques dans nos États surtout la mise en œuvre des projets structurants’’ a-t-il indiqué.

Par ailleurs, ’’nous avons rendu compte au Président de notre conseil des ministres de l’UEMOA qui s’est tenu à Lomé il y a 2 semaines où les ministres des Finances de l’AES se sont retirés de la réunion parce que tout simplement le principe de rotation du poste président du Conseil des ministres n’a pas été respecté, mais nous sommes conscients qu’au niveau de toutes les instances de l’UEMOA, les gens sauront que le respect des textes c’est la seule chose qui peut effectivement nous guider car au niveau de l’AES, nous restons toujours déterminés pour que l’integration au sein de l’UEMOA puisse aller de l’avant dans le respect des textes’’ a conclu le ministre en charge des finances du Burkina Faso.

L’audience, note-on, s’est déroulée en presence du Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances Ali Mahamane Lamine Zeine, du Directeur de Cabinet du Président de la République, Porte-parole du Gouvernement, Dr.Soumana Boubacar, et du Conseiller Chargé des Questions Financières du Président de la République, M. Ibrahim Djibir.

DBZ/AS/ANP 0168 juillet 2025