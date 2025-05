Burkina Faso / Centre-Est – Boulgou – Santé – Don

Boulgou : Le Haut Conseil des Délégués du Burkina Faso en Espagne fait un don de plus de 3 millions de FCFA au district sanitaire de Zabré

Zabré, 9 mai 2025 (AIB) – Le Haut Conseil des Délégués du Burkina Faso en Espagne a fait don, le mercredi 7 mai 2025, de matériel médical d’une valeur de plus de trois millions de francs CFA au district sanitaire de Zabré.

Ce don est composé de deux lits médicalisés électriques entièrement équipés et d’un kit de gaz d’oxygène. Il a été remis officiellement au sein du district sanitaire par Tobizéré Jean Zanzè, membre du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur (HCBE) – section Espagne.

Prenant la parole, M. Zanzè a évoqué une tragédie personnelle ayant motivé cette action solidaire : « Mon ami a perdu son épouse faute d’oxygène au CMA de Zabré. C’est lors de son évacuation vers le CHU de Tenkodogo qu’elle a rendu l’âme », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Suite à ce drame, il a informé ses compatriotes vivant en Espagne et, ensemble, ils ont sollicité l’appui du consul honoraire de l’Espagne au Burkina Faso pour concrétiser ce geste.

Le préfet, président de la délégation spéciale de Zabré, Alain B. Bassono, a salué l’initiative : « Aucun geste n’est de trop lorsqu’il s’agit de santé. Nous remercions les donateurs, et en particulier M. Zanzè, dont ce n’est pas le premier acte de générosité, que ce soit individuellement ou en groupe. » Il a également lancé un appel à d’autres bonnes volontés pour suivre cet exemple.

Le représentant du médecin-chef du district (MCD), Souleymane Sawadogo, s’est réjoui de ce don et, au nom du personnel soignant, a exprimé sa gratitude envers les donateurs : « Nous remercions sincèrement M. Zanzè pour ses efforts constants en faveur du district. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres le récompensent, et que la paix revienne au Burkina Faso. »

Pour rappel, le Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur (HCBE) est le nouvel organe représentatif des Burkinabè vivant à l’étranger, remplaçant le Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Étranger (CSBE), dont les mandats ont pris fin en 2021.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata