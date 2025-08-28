Boulgou : La diaspora offre une clôture de 35 millions FCFA au commissariat de police de Béguédo

Tenkodogo, 26 août 2025 (AIB) – L’Association des ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI) a inauguré, mardi, la clôture du domaine du commissariat de police de Béguédo, financée à hauteur de 35 millions de francs CFA.

L’initiative s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle chaque Burkinabè, de l’intérieur comme de la diaspora, à contribuer selon ses moyens à la défense et au développement du pays.

Le Gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a salué la contribution de l’ARBI. Il a indiqué que ce geste illustre l’adhésion des Burkinabè de l’extérieur à l’appel du Chef de l’État, invitant chaque citoyen à s’investir pleinement dans la construction nationale et la sécurisation du territoire.

Le président de (ARBI), Abdoul Salam Bara, a rappelé que l’association œuvre depuis plus de trois décennies pour le bien-être des populations de Béguédo en particulier et du Burkina en général. Parmi ses réalisations figurent la construction d’un centre médical, d’un centre culturel et sportif, l’acquisition d’ambulances et des appuis aux sinistrés.

Dans les prochaines semaines, l’ARBI prévoit, en collaboration avec la population et d’autres partenaires, la construction du palais du Chef de Béguédo. Elle a également plaidé pour la réhabilitation de la route reliant la Nationale 17 au village de Fingla, longue d’environ huit kilomètres, essentielle pour l’écoulement des produits agricoles et maraîchers.

Les autorités locales et coutumières ont invité les autres Burkinabè de la diaspora à s’inspirer de l’exemple de l’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie afin que chacun contribue, selon ses moyens, à l’essor du pays.

Elles ont aussi exhorté les populations à accompagner les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans leur mission de sauvegarde de la souveraineté nationale.

À travers cette réalisation, la diaspora de Béguédo démontre que le développement du Burkina Faso est possible grâce à l’engagement des Burkinabè eux-mêmes, qu’ils vivent à l’intérieur ou à l’extérieur.

Créée en 1989 à Rome, l’Association des ressortissants de Béguédo en Italie a déjà réalisé plusieurs infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement, de la voirie et de la culture.

Agence d’information du Burkina

