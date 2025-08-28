Burkina-Nakambé-Formation-ONASER-Leaders-Coutumiers-Religieux-Sécurité-Routière

Nakambé : 50 leaders coutumiers et religieux formés sur la sécurité routière

Tenkodogo, 27 août 2025 (AIB) – Le ministère de la Sécurité, à travers l’Office national de la sécurité routière (ONASER), a organisé les 27 et 28 août 2025 à Tenkodogo, une formation sur la sécurité routière à l’intention de cinquante leaders coutumiers et religieux de la région du Nakambé.

Cette session vise à renforcer leur implication dans la sensibilisation communautaire afin de réduire les accidents de la route qui font chaque année de nombreuses victimes au Burkina Faso.

Selon les données de l’ONASER, entre 2020 et 2024, le pays a enregistré en moyenne 23 100 accidents par an, entraînant environ 14 866 blessés et 1 091 décès.

« Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, mais une réalité qui interpelle chacun de nous », a déclaré la directrice de la planification et de la promotion de la sécurité routière, Mme Boudnoma Nina Samé/Yaméogo.

Elle a rappelé que l’ONASER a pour missions principales la promotion de la sécurité routière, la contribution aux politiques africaines en matière de circulation et la participation à la Commission d’exploitation du réseau routier.

Le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a salué l’initiative et souligné la nécessité d’impliquer les leaders locaux dans la lutte contre l’insécurité routière.

« Les leaders coutumiers et religieux sont très écoutés dans nos communautés. Ils sont bien placés pour sensibiliser les populations sur les comportements responsables à adopter sur nos routes », a-t-il affirmé.

Durant les deux jours de formation, les participants examineront les principales causes d’accidents, notamment l’excès de vitesse, le non-port du casque, l’usage du téléphone en circulation, la surcharge, le stationnement anarchique, ainsi que les bonnes pratiques de prévention et le rôle des leaders dans la mobilisation citoyenne.

Des statistiques propres à la région du Nakambé, en particulier à Tenkodogo, seront également présentées pour favoriser une meilleure appropriation des enjeux au niveau local.

Les responsables de l’ONASER ont invité les leaders à s’engager comme ambassadeurs de la sécurité routière auprès de leurs communautés. « La circulation est un espace de vie, pas de mort. Chaque vie sauvée est une victoire collective », a insisté Mme Boudnoma Nina Samé/Yaméogo.

Le porte-parole des participants, Saanaba Sigri de Tenkodogo, a salué l’initiative, qu’il a jugée opportune face à la recrudescence des accidents.

« Ces drames sont souvent liés à l’ignorance et à l’imprudence des usagers », a-t-il indiqué. Il a appelé les populations à la prudence, au respect du code de la route, à l’observation des feux et panneaux, ainsi qu’à la vigilance mutuelle.

Saanaba Sigri a dit attendre de cette formation des outils pour mieux sensibiliser sa communauté et contribuer ainsi à réduire les accidents de la route.

Cette formation, qui regroupe cinquante autorités coutumières et religieuses, s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’insécurité routière.

Agence d’information du Burkina

