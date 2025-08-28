BURKINA-NAMENTENGA-CULTURE

Namentenga /Semaine régionale de la culture : Les candidats dans la catégorie danse traditionnelle affûtent leurs armes

Boulsa, 28 août 2025 (AIB )- La troupe Rakiswilgda inscrite dans la catégorie arts du spectacle et danse traditionnelle pool adulte affûte ses armes pour répondre à la Semaine régionale de la culture (SRC) qui se tiendra les 6 et 7 septembre 2025 à Kaya. Pour une première participation, la troupe met l’accent sur les répétitions, car selon la présidente Marie Bibiane Ouédraogo, elle n’entend pas faire de la figuration.

Sur les 10 troupes de la région des Kuilsé inscrites dans la catégorie, arts du spectacle et danse traditionnelle pool adulte, 6 sont de la province du Namentenga dont la troupe Rakiswilgda en danse Kiagba.

Selon la présidente de la troupe Rakiswilgda, Marie Bibiane Ouédraogo, enseignante et coordinatrice communale des associations féminines de Boulsa, la troupe est née en 2023 et compte une vingtaine de membres.

Selon elle,c’est un honneur pour la troupe de prendre part à la SRC les 6 et 7 septembre 2025 à Kaya et que les membres composés d’hommes et de femmes comptent franchir cette étape de Kaya pour les phases finales de la Semaine Nationale de la culture (SNC) à Bobo en 2026.

« Nous ne sommes pas habitués à des prestations sur scène comme nous l’enseigne notre formateur qui est l’adjoint des affaires culturelles, Omar Ouédraogo de la Direction provinciale de la Communication de la culture et des arts et du tourisme (DPCCAT) du Namentenga », a soutenu Marie Bibiane Ouédraogo.

Mme Ouédraogo a déploré, entre autres,le manque d’accoutrements, la sonorisation et de cadre adéquat pour les entraînements de sa troupe.

«Cette participation est une belle occasion pour nous d’apprendre à nous produire sur scène, de se faire connaitre, de tisser des relations avec les autres et de commencer à trouver des voies et moyens pour nous équiper», a-t-elle ajouté.

La présidentearie, Bibiane Ouédraogo a remercié la DPCCAT pour son accompagnement à travers cette formation technique qui constitue une première pour la troupe.

Il convient de noter que les troupes Namalgbzanga de Kouboué, Relwendé de Sini , de Salagré de Belga, de Rakiswilgda de Boulsa et la troupe Warba de Lillougou évolueront dans la catégorie arts du spectacle et danse traditionnelle pool adulte à la SRC de Kaya prévue les 6 et 7 septembre prochain.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA