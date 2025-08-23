BURKINA-BOULGOU-ACTION-HUMANITAIRE-PASSATION-CHARGES

Boulgou : Abdoulaye Soro prend les rênes de la direction provinciale l’Action humanitaire

Tenkodogo, 22 août 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé Siaka Yao, a installé, ce vendredi 22 août 2025 à Tenkodogo, le conseiller en éducation sociale, Abdoulaye Soro.

La passation de service entre le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire sorti, Karim Diallo et entré, le conseiller en éducation sociale, Abdoulaye Soro, a eu lieu le vendredi 22 août 2025 à Tenkodogo.

En poste depuis le 24 avril 2023, M. Diallo, a rappelé avoir passé plus de 2 ans à la tête de la direction provinciale en charge la solidarité nationale du Boulgou.

Il a exprimé sa gratitude aux autorités administratives, coutumières, religieuses, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu’aux ONG et associations pour leur accompagnement constant.

« Je pars avec le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même pour le bien-être des populations cibles », a-t-il déclaré avec émotion, avant de présenter ses excuses à ceux qu’il aurait pu offensés au cours de son mandat.

Le directeur provincial sorti, a exhorté ses anciens collaborateurs à « maintenir allumé le flambeau du professionnalisme et de la solidarité agissante », afin de relever les nombreux défis.

Abdoulaye Soro, a rendu grâce à Dieu et a remercié la ministre en charge de l’Action humanitaire, le commandant Pélagie Kabré/Kaboré, pour la confiance placée en sa personne.

Se référant aux propos de la ministre, il a souligné que « l’humanitaire est un état d’esprit, une vocation et un engagement au service du bien commun ».

Conscient des urgences humanitaires liées aux déplacements de populations, M. Soro, s’est engagé à œuvrer pour une action sociale basée sur la transparence, l’équité et le respect de la dignité humaine.

« Une seule main ne saurait ramasser la farine », a-t-il rappelé en appelant à l’unité de ses collaborateurs et au soutien des autorités et partenaires.

Le secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé Siaka Yao, a félicité le directeur sorti pour son leadership et encouragé le nouveau responsable à consolider les acquis.

La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités, des partenaires et les forces vives, a été placée sous le signe de la reconnaissance, de la solidarité et de l’appel à l’unité pour relever les défis humanitaires dans la province du Boulgou.

Agence d’information du Burkina

